Вчені виявили єдину на сьогодні корисну властивість коронавірусу, — ЗМІ

Тоді як у Великій Британії виділили шість основних форм перебігу захворювання COVID-19, вчені з Університету Арізони в США виявили у коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 знеболювальні властивості. Як передають Українські Новини, про це пише журнал Pain. На думку фахівців, незвичайну здатність зменшувати відчуття болю забезпечує S-білок, який відповідає за проникнення коронавірусу в клітини людського тіла. З'ясувалося, що цей білок здатний знижувати передачу сигналів, які відповідають за появу відчуття болю, від нервових закінчень в клітини головного мозку. Крім того, в процесі злиття коронавірусу і клітини продукується А нейропілін-1, який відповідальний за зростання ендотелію - пласта клітин, що вистилає внутрішню поверхню судин. Вчені вважають, що саме це злиття є причиною знеболювального ефекту. Як повідомляли Українські Новини, у Великій Британії люди, які раніше перехворіли на COVID-19, опублікували повний список симптомів зараження коронавірусом. Крім того, фахівці показали найбільш поширені помилки при носінні захисної маски.