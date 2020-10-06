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  • Вчені виявили єдину на сьогодні корисну властивість коронавірусу, — ЗМІ
06 жовтня 2020, вівторок, 20:39 13
Наука 2020-10-06T21:45:02+03:00
Українські Новини
Вчені виявили єдину на сьогодні корисну властивість коронавірусу, — ЗМІ

Вчені виявили єдину на сьогодні корисну властивість коронавірусу, — ЗМІ

Константин Долгий
вчені, дослідження вчених, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, дослідження коронавірусу
Вчений проводить дослідження. Фото: depositphotos.com
Вчений проводить дослідження. Фото: depositphotos.com

Тоді як у Великій Британії виділили шість основних форм перебігу захворювання COVID-19, вчені з Університету Арізони в США виявили у коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 знеболювальні властивості.

Як передають Українські Новини, про це пише журнал Pain.

На думку фахівців, незвичайну здатність зменшувати відчуття болю забезпечує S-білок, який відповідає за проникнення коронавірусу в клітини людського тіла.

З'ясувалося, що цей білок здатний знижувати передачу сигналів, які відповідають за появу відчуття болю, від нервових закінчень в клітини головного мозку.

Крім того, в процесі злиття коронавірусу і клітини продукується А нейропілін-1, який відповідальний за зростання ендотелію - пласта клітин, що вистилає внутрішню поверхню судин. Вчені вважають, що саме це злиття є причиною знеболювального ефекту.

Як повідомляли Українські Новини, у Великій Британії люди, які раніше перехворіли на COVID-19, опублікували повний список симптомів зараження коронавірусом.

Крім того, фахівці показали найбільш поширені помилки при носінні захисної маски.

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