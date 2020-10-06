Вчені виявили єдину на сьогодні корисну властивість коронавірусу, — ЗМІ

Тоді як у Великій Британії виділили шість основних форм перебігу захворювання COVID-19 , вчені з Університету Арізони в США виявили у коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 знеболювальні властивості.

Як передають Українські Новини, про це пише журнал Pain.

На думку фахівців, незвичайну здатність зменшувати відчуття болю забезпечує S-білок, який відповідає за проникнення коронавірусу в клітини людського тіла.

З'ясувалося, що цей білок здатний знижувати передачу сигналів, які відповідають за появу відчуття болю, від нервових закінчень в клітини головного мозку.

Крім того, в процесі злиття коронавірусу і клітини продукується А нейропілін-1, який відповідальний за зростання ендотелію - пласта клітин, що вистилає внутрішню поверхню судин. Вчені вважають, що саме це злиття є причиною знеболювального ефекту.

Як повідомляли Українські Новини, у Великій Британії люди, які раніше перехворіли на COVID-19, опублікували повний список симптомів зараження коронавірусом.

Крім того, фахівці показали найбільш поширені помилки при носінні захисної маски.

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