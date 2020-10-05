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05 жовтня 2020, понеділок, 21:31 7
ЗМІ 2020-10-05T22:15:01+03:00
Українські Новини
Журналістів знову допустили в Раду після карантинних обмежень

Журналістів знову допустили в Раду після карантинних обмежень

Кира Молчанова
Верховна Рада, Журналісти, Дмитро Разумков
Верховна Рада в масках.
Верховна Рада в масках.

Верховна Рада обмежила кількість представників засобів масової інформації в пресцентрі парламенту до 120.

Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"... дозволити присутність в адміністративній будівлі Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 представників засобів масової інформації за наявності постійної картки акредитації, виданої апаратом Верховної Ради України, і разових додаткових перепусток у такій кількості: 1) до 120 осіб - у пресцентрі на третьому поверсі; 2) до 30 осіб - у ложі преси балкону зали засідань Верховної Ради України", - йдеться в розпорядженні.

При цьому встановлено, що від телевізійних каналів допускається не більше 2 знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств - не більше 2 осіб, від інших видань - по 1 особі.

Крім цього, допущення представників ЗМІ до будівлі парламенту організовується через під'їзд № 1 і допущення операторів/фотокореспондентів з обладнанням до ложі преси балкона організовується по черзі після отримання на відповідному посту охорони одноразової додаткової перепустки, яку повертають на цей пост охорони після закінчення робочого дня.

Як повідомляли Українські Новини, Рада скасувала засідання 1-2 жовтня і пленарний тиждень 5-9 жовтня через великої кількості хворих коронавірусів депутатів.

4 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 771 до 230 233, кількість померлих від захворювання - на 33 особи до 4 430 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання знизилося на 8, 8%, нових летальних випадків — на 25%.

Тим часом кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 4 жовтня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 165 осіб до 9 917, померлих - на 1 людину до 201.

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