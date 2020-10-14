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14 жовтня 2020, середа, 17:20 5
Судова влада 2020-10-14T18:30:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова вважає, що поліпшила показники Офісу генпрокурора вдвічі

Венедіктова вважає, що поліпшила показники Офісу генпрокурора вдвічі

Ольга Фандорина
Генпрокуратура, Прокуратура, Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що показники органів прокуратури при ній збільшилися в двічі в той час, як комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами відмовився назвати вартість наданої в користування Венедиктовій державної резиденції.

Про це вона сказала журналістам в Києві, передають Українські Новини.

"Я вважаю, що сьогоднішній результат, який дає прокуратура і ми звітуємо... якщо ви зайдете на сайт, то побачите, що незважаючи на COVID-19, незважаючи на фінансову ситуацію, всі показники збільшилися вдвічі. Це точно. Наприклад, арешти майна і так далі. А будь-які посадки нам забезпечує завжди суд, тому давайте, щоб у нас все системи працювали добре - і правоохоронна і судова система. Ми вже зараз показуємо дуже хороші результати і будемо показувати такі ж результати і далі", - сказала Венедіктова.

Вона додала, що 13 жовтня стартував конкурс на посаду керівника САП і вже було проведено перше засідання.

"Тому - ми працюємо", - констатувала генпрокурорка.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше стало відомо, що  Венедіктова переїхала жити в президентську резиденцію  після таємно зміненого Кабміном переліку тих, кому дозволено проживання в ній, і оплачуючи за її оренду суму, набагато меншу ніж бюджетні витрати на її утримання. 

"Пуща-Водиця" підтвердила проживання Венедіктової в держрезиденції.

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