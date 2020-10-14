Глава "Слуги народу" Арахамія хоче скоротити чисельність армії

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія виступає за скорочення чисельності армії та пропонує направити більше коштів на її переозброєння.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету, але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, здобувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости ", - сказав Арахамія.

Він додав, що збільшення боєздатності армії необхідно Україні для стримування військової агресії з боку Росії і будь-яких інших потенційних ворогів.

Арахамія є головою підкомітету з питань нагляду за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня відзначається День українського козацтва та День захисника України. День захисника українці відзначають починаючи з 2014 року, з 2015 року цей день є вихідним.

14 жовтня ще відзначається Покров Пресвятої Богородиці. У цей день існує велика кількість прикмет, пов'язаних як з погодою, так і з заміжжям.

Крім того, які заходи проходять в Києві в цей день.

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