підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 жовтня 2020, середа, 16:49 20
Силові структури 2020-10-14T18:30:03+03:00
Українські Новини
Глава "Слуги народу" Арахамія хоче скоротити чисельність армії

Глава "Слуги народу" Арахамія хоче скоротити чисельність армії

Ольга Фандорина
Армія, нове озброєння, Давид Арахамія
Армія. Фото: пресслужба міноборони
Армія. Фото: пресслужба міноборони

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія виступає за скорочення чисельності армії та пропонує направити більше коштів на її переозброєння.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету, але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, здобувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости ", - сказав Арахамія.

Він додав, що збільшення боєздатності армії необхідно Україні для стримування військової агресії з боку Росії і будь-яких інших потенційних ворогів.

Арахамія є головою підкомітету з питань нагляду за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня відзначається День українського козацтва та День захисника України. День захисника українці відзначають починаючи з 2014 року, з 2015 року цей день є вихідним.

14 жовтня ще відзначається Покров Пресвятої Богородиці. У цей день існує велика кількість прикмет, пов'язаних як з погодою, так і з заміжжям.

Крім того, які заходи проходять в Києві в цей день.

Більше новин про: Армія нове озброєння Давид Арахамія

З початку пандемії в Києві найбільша кількість летальних випадків за добу
Помер легендарний український філолог і викладач Олександр Пономарів
Новини
У київських медзакладах для ковід-хворих бракує ліжок для мам з дітьми, − В’ячеслав Камінський 18:31
Оля Полякова. Фото: Facebook
Полякова обговорить свій скандальний концерт з головою Харківської обладміністрації, - ЗМІ 17:50
Марш УПА-2020
В центрі Києва провели ходу на честь УПА з фаєрами і димовими шашками 17:42
У Раді перехворіли або хворіють на COVID-19 до 60 нардепів, - Разумков 17:35
Венедіктова вважає, що поліпшила показники Офісу генпрокурора вдвічі 17:20
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Марш УПА-2020
В центрі Києва провели ходу на честь УПА з фаєрами і димовими шашками 17:42
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Пенсіонери. Фото: Pixabay
Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція 05:15
Адвокатська монополія незручна для влади і юридичних осіб, — Коломієць 20:55
більше новин
Майже 90% людей, які помирають від коронавірусу, мають супутні хвороби, - Степанов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok