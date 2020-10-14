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14 жовтня 2020, середа, 14:31 8
Суспільство 2020-10-14T15:00:02+03:00
Українські Новини
Помер легендарний український філолог і викладач Олександр Пономарів

Помер легендарний український філолог і викладач Олександр Пономарів

Елена Новикова
Олександр Пономарів, КНУ імені Шевченка, вчений, філолог
Олександр Пономарів. Фото: Громадське
Олександр Пономарів. Фото: Громадське

Сьогодні, 14 жовтня, о 7 ранку в середу, на 85-му році життя помер доктор філологічних наук, професор і мовознавець Олександр Пономарів. Про це в коментарі hromadske повідомив директор Інституту журналістики Володимир Різун.

За його словами, останній рік вчений лежав в лікарні і був "в поганому стані". А 30 червня 2020 року стало відомо, то Пономаріва госпіталізували з переломом хребта.

Різун додав, що похорони відбудуться 17 жовтня, а додаткова інформація про те, коли саме відбудеться прощання, з'явиться на сайті КНУ імені Тараса Шевченка.

Олександр Пономарів народився 17 жовтня 1935 року. Український мовознавець, перекладач, публіцист, громадський діяч. Доктор філологічних наук (1991), професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де він викладав більше 40 років.

Вчений опублікував сотні наукових і публіцистичних праць. Перекладав українською з новогрецької мови і п'яти слов'янських мов. Був одним з найактивніших членів товариства української мови "Просвіта" і правопису, яка виправляла зрусифіковану українську мову.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Пономарів, український мовознавець, перекладач, публіцист, громадський діяч, доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, припинив викладацьку роботу.

Раніше академік Національної академії педагогічних наук України та декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професор Ярослав Олійник помер від коронавірусної інфекції COVID-19.

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