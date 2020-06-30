Відомий український професор Олександр Пономарів госпіталізований з переломом хребета

У той час, як столичні університети скасовують масові заходи через коронавірус, відомий український філолог, мовознавець і професор Олександр Пономарів, госпіталізований у важкому стані. Професор зламав два хребці. Про це повідомив у фейсбуці заступник директора Центру комунікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Литвиненко.

"Зараз він знаходиться в лікарні у важкому стані. Лікування потребує значних коштів", - написав Литвиненко.

На даний момент для професора ведеться збір коштів на картку дружини Раїси Кучер: 5168 7456 0116 2826.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Пономарів - український мовознавець, перекладач, публіцист, громадський діяч. Є Доктором філологічних наук, професором кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка, академік Академії наук вищої школи. Входить в Національну комісію України з питань правопису.

Він також заступник голови Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Шевченка.

Пономарів автор понад 250 наукових, науково-популярних і науково-публіцистичних праць з історії, стилістики та культури української мови.

У вересні 2019 року оголосив про припинення викладацької діяльності в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.