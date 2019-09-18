Припинив викладацьку роботу легендарний мовознавець професор Олександр Пономарів

Припинив викладацьку роботу український мовознавець, перекладач, публіцист, громадський діяч, доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Олександр Пономарів.

Про це повідомила викладачка Інституту журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Юлія Нестеряк.

"Професор, як і актор, повинен вчасно піти, в розквіті літ. З таким переконанням легенда Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, хранитель української мови Олександр Данилович Пономарів сказав до побачення рідному навчальному закладові... Припинив викладацьку діяльність, але пообіцяв залишитися активним блогером і науковцем. Вся наша родина — його студенти", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, 2017 Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошував конкурс з відбору підрядника на капітальне будівництво нового корпусу Інституту журналістики на місці недобудованого спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Мельникова, 36 у Києві.