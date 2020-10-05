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05 жовтня 2020, понеділок, 23:05 33
Медицина 2020-10-05T23:35:21+03:00
Українські Новини
Декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка Ярослав Олійник помер від COVID-19

Декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка Ярослав Олійник помер від COVID-19

Елена Новикова
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Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Академік Національної академії педагогічних наук України та декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професор Ярослав Олійник помер від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомив президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що стало відомо про смерть академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Олійника Ярослава Богдановича. Причина смерті - коронавірус. Не можна повірити. Завжди активний, динамічний, дієвий Ярослав Богданович був прикладом для всіх, з ким він спілкувався. Дуже порядна і обов'язкова людина. Патріот України. Великий захисник географії. Нам всім буде його не вистачати. Вічна і світла пам'ять Ярославу Богданович Олійнику! Щирі співчуття рідним і близьким", - написав він.

Ярослав Олійник помер у віці 68 років.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні становила на 3 771 до 230 233, кількість померлих від захворювання - на 33 особи до 4 430.

Крім того, 5 жовтня у Вишневому раптово помер 49-річний директор Вишневського ліцею "Ідеал" Володимир Коваленко. Офіційного висновку про причини смерті немає. Напередодні він проходив лікування в інфекційному відділенні Боярської районної лікарні.

 
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