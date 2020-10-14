підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 жовтня 2020, середа, 13:52 6
Силові структури 2020-10-14T14:45:01+03:00
Українські Новини
Киян та місця проведення святкових заходів перевіряють: поліція посилила заходи безпеки в центрі

Киян та місця проведення святкових заходів перевіряють: поліція посилила заходи безпеки в центрі

Надежда Комендантова
Нацполіція, День захисника України, Заходи безпеки, заходи в Києві
Поліція в Києві. Фото: РБК-Україна
Поліція в Києві. Фото: РБК-Україна

Сьогодні, 14 жовтня, в Києві у зв'язку з проведенням заходів з нагоди святкування Дня захисника України поліція посилила заходи безпеки. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"З нагоди Дня захисника України в Головне управління Національної поліції в Києві надійшла інформація від органів місцевої влади про заплановане проведення кількох масових заходів у центрі столиці... Київські поліціянти будуть посилено патрулювати вулиці міста і громадські місця з метою недопущення порушень громадського порядку та карантину", - йдеться в ньому.

Як зазначив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, представники кількох громадських організацій і політичних партій заявили про організацію та проведення 14 жовтня ходи, молебню і велопробігу.

"Перед початком заходів фахівці вибухотехнічної служби та кінологи проводять ретельну перевірку місць, де відбудуться збори громадян, маршрути їх руху... З метою негайного реагування на можливі зміни оперативної обстановки ми створили додаткові групи швидкого реагування... Чергуватимуть посилені слідчо-оперативні групи. Крім цього, поліціянти будуть здійснювати супровід колони учасників ходи", - сказав Крищенко.

З метою контролю та належного реагування в разі виникнення позаштатних ситуацій в столичному главку поліції Києва в цілодобовому режимі почав роботу ситуаційний центр.

Правоохоронці також посилили охорону і на станціях столичного метрополітену.

"У місцях проведення заходів співробітники поліції діалогу та інших профільних служб проводять превентивні заходи з учасниками заходів, щоб не допустити конфліктних ситуацій і порушень громадського порядку. При необхідності правоохоронці проводитимуть вибіркові поверхневі перевірки громадян. У зв'язку з цим, просимо з розумінням поставитися до таких превентивних заходів, оскільки це робиться для безпеки громадян. Закликаємо учасників і організаторів акцій дотримуватися вимог чинного законодавства і сприяти поліціянтам при виконанні ними службових обов'язків", - додав Крищенко.

Як повідомляли Українськi Новини, свято День захисника України з 2015 року для українців є вихідним днем.

Крім того, Київська міська державна адміністрація (КМДА) отримала заявку на проведення маршу УПА в 3 тис. осіб в центрі міста 14 жовтня, в День захисника.

Більше новин про: Нацполіція День захисника України Заходи безпеки заходи в Києві

В урядовому кварталі Києва посилили заходи безпеки...
Спецназ в центрі Києва затримував грабіжників зі с...
Зараз в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ...
Київ вирішив обмежити проведення заходів через кор...
Кількість нових хворих на коронавірус за добу зросла майже на 9%
Тільки сильне військо є запорукою подальшого миру та вільного розвитку України, - Зеленський
Новини
Онлайн-навчання на Миколаївщині буде зірвано — немає інтернету 15:03
Помер легендарний український філолог і викладач Олександр Пономарів 14:31
Киян та місця проведення святкових заходів перевіряють: поліція посилила заходи безпеки в центрі 13:52
Україну переобрали членом Ради ООН з прав людини. Також до складу потрапила Росія 13:29
Вибори в Борщагівській ОТГ: Олесь Кудрик до виборів не брав на баланс дитсадки, куплені за 140 млн грн  ще влітку, - ЗМІ 13:02
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
На COOP-ринку в Сумах реконструювали павільйони і запустили доставку продуктів додому 09:09
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Пенсіонери. Фото: Pixabay
Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція 05:15
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 16:04
більше новин
Сьогодні в Києві перекриють частину вулиць в зв'язку з ходою до Дня захисника. Список і карта
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok