Киян та місця проведення святкових заходів перевіряють: поліція посилила заходи безпеки в центрі

Сьогодні, 14 жовтня, в Києві у зв'язку з проведенням заходів з нагоди святкування Дня захисника України поліція посилила заходи безпеки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"З нагоди Дня захисника України в Головне управління Національної поліції в Києві надійшла інформація від органів місцевої влади про заплановане проведення кількох масових заходів у центрі столиці... Київські поліціянти будуть посилено патрулювати вулиці міста і громадські місця з метою недопущення порушень громадського порядку та карантину", - йдеться в ньому.

Як зазначив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, представники кількох громадських організацій і політичних партій заявили про організацію та проведення 14 жовтня ходи, молебню і велопробігу.

"Перед початком заходів фахівці вибухотехнічної служби та кінологи проводять ретельну перевірку місць, де відбудуться збори громадян, маршрути їх руху... З метою негайного реагування на можливі зміни оперативної обстановки ми створили додаткові групи швидкого реагування... Чергуватимуть посилені слідчо-оперативні групи. Крім цього, поліціянти будуть здійснювати супровід колони учасників ходи", - сказав Крищенко.

З метою контролю та належного реагування в разі виникнення позаштатних ситуацій в столичному главку поліції Києва в цілодобовому режимі почав роботу ситуаційний центр.

Правоохоронці також посилили охорону і на станціях столичного метрополітену.

"У місцях проведення заходів співробітники поліції діалогу та інших профільних служб проводять превентивні заходи з учасниками заходів, щоб не допустити конфліктних ситуацій і порушень громадського порядку. При необхідності правоохоронці проводитимуть вибіркові поверхневі перевірки громадян. У зв'язку з цим, просимо з розумінням поставитися до таких превентивних заходів, оскільки це робиться для безпеки громадян. Закликаємо учасників і організаторів акцій дотримуватися вимог чинного законодавства і сприяти поліціянтам при виконанні ними службових обов'язків", - додав Крищенко.

Як повідомляли Українськi Новини, свято День захисника України з 2015 року для українців є вихідним днем.

Крім того, Київська міська державна адміністрація (КМДА) отримала заявку на проведення маршу УПА в 3 тис. осіб в центрі міста 14 жовтня, в День захисника.

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