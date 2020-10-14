Кількість нових випадків коронавірусу і смертей в Київській області зросла

За минулу добу, 13 жовтня, кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області у порівнянні з попередньою добою склала 225 осіб до 11 750, померлих - 8 до 252.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У Київській області за даними обласного лабораторного центру, 14 жовтня 2020 року о 10:00 офіційно підтверджено вже 11 750 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 1 009 дітей і у 1 234 медичних працівників. За добу підтверджено 225 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 20 дітей у віці від 1 міс. до 17 років", - йдеться в ньому.

З них 19 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 206 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 452 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 10 298 осіб.

Видужали всього 6 867 осіб, з них 569 дітей у віці від 1 міс. до 17 років.

За звітну добу виписано 70 осіб, з них 12 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області померло 252 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшли повідомлення про 8 летальних випадків.

За весь період, починаючи з 14 березня, в "Київський обласний лабораторний центр" Міністерства охорони здоров'я надійшло всього екстрених повідомлень про 15 489 підозри на COVID-19.

Медичне спостереження встановлено за 27 183 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 12 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 217 осіб до 11 525, померлих - на 7 до 244.

Також 13 жовтня кількість нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Києві у порівнянні з минулою добою склала 422 особи до 28 512, померлих - рекордні 21 до 518.

Крім того, загалом в Україні за 13 жовтня виявлено нових випадків захворювання на коронавірус 5 590 до 276 177, кількість померлих від захворювання - 107 осіб до 5 229.

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