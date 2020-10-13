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13 жовтня 2020, вівторок, 14:28 8
Медицина 2020-10-13T16:00:04+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Київській області почала зростати

Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Київській області почала зростати

Елена Новикова
Covid-19, Коронавірус в Київській області, ковід
Коронавірус в Київській області. Фото: pixabay
Коронавірус в Київській області. Фото: pixabay

За минулу добу, 12 жовтня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19  збільшилася на 217 осіб до 11 525, померлих - на 7 до 244 в порівнянні з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У Київській області, за даними обласного лабораторного центру, 13 жовтня 2020 на 10:00 офіційно підтверджені вже 11 525 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 989 дітей та у 1 220 медичних працівників. За добу підтверджені 217 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID -19), з них у 24 дітей у віці від 5 місяців до 17 років", - сказано в ньому.

23 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 194 людини перебувають на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 433 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 10 092.

"Всього за період епідемії в Київській області померли 244 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про 7 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Одужали всього 6 797 осіб, з них 557 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

За звітну добу одужали 102 людини, з них 8 дітей.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві за добу кількість нових випадків COVID-19 збільшилася в 2 рази.

Також  лікар розповіла, як виснажені хворі в київських лікарнях знімають з себе маску з киснем , щоб померти.

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