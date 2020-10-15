Податки на нерухомість в 2021 році підвищаться: скільки доведеться заплатити за квартиру і машину

у той час, як шахраї "перехоплюють" квартири до того, як спадкоємці вступають в права . В Україні в 2021-му доведеться більше платити за великі квартири і будинки Таке збільшення вже передбачено Податковим кодексом. Крім того, для тих, хто самостійно купує стаж, зростуть відрахування.

Як пише "Обозреватель", якщо в січні 2020 го за один рік потрібно було заплатити 24,9 тис. грн, то в січні +2021-го вже 31,6 тис. грн.

Розмір податку на нерухомість – до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму (норма 60 квадратів для квартири і 120 для будинку, але може бути переглянута місцевою владою). Платити у 2021-му потрібно за 2020-й, тому і розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше 4723 грн, значить, платити потрібно до 70,8 грн за квадрат.

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. Водночас ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. У такому разі оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів, це 2833 грн.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості, розповідає рієлтор Максим Бабуряк.

Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт №4104, ухвалення якого призведе до підвищення цілої низки податків. Це дасть змогу додатково зібрати кілька мільярдів гривень і, відповідно, частково компенсувати дефіцит бюджету.

Податок на машини. В Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень зараз платять власники машин віком до п'яти років і ціною від 375 мінімалок (трохи більше ніж 1,8 млн грн). Кабінет міністрів пропонує останню норму знизити до 200 мінімалок (1 млн грн).

Якщо залишити старі правила, то наступного року мінімальна ціна, за якої потрібно платити податок, становила б 2,2 млн грн. За новими правилами – 1,2 млн.

Як повідомляли Українські Новини, восени долар почав дорожчат, його курс в Україні в 2021 може досягти позначки в 30 гривень

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