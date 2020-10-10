Шахраї "перехоплюють" квартири до того, як спадкоємці вступають в права. Як захистити майно

Міністерство соціальної політики ініціює заборону спадкоємцям приймати спадщину до того моменту, поки вони не компенсують державі витрати на догляд за старими родичами, дбати про яких спадкоємці не вважали за потрібне. Однак навіть ті із спадкоємців, які за родичами доглядали, можуть не встигнути вступити в спадок через "чорних ріелторів", які "перехоплюють" нерухомість померлих практично після самих похорон.

О шахрайських схемах розповів ресурс "Сегодня".

Трикімнатна квартира в неновому будинку може коштувати близько 120 тисяч доларів. Якщо в ній жила самотня людина, то після її смерті через рік така квартира перейде державі. За цей час у спадкоємців є шанс заявити про себе і довести право на власність. Але "чорні ріелтори" підробляють документи на користь людей, які до померлого відносини взагалі не мають. Наприклад, нібито таку квартиру подарували 20 років тому. Після цього таку квартиру кілька разів продають на чорному ринку. Поки спадкоємці з'являться або квартира відійде на користь державі, нерухомість 2-3 рази змінить власника.

Шахраї можуть діяти швидше. Наприклад, коли родичі є, але живуть вони в іншій країні. "Чорні ріелтори" можуть просто вкрасти документи на квартиру. Після цього вони заднім числом переоформлюють договір дарування і продають нерухомість за сотні тисяч доларів.

Фахівці радять відразу після смерті родича вносити в спадковий реєстр запис, де чітко встановлено охорону спадкового майна. Такий запис фіксує, що колишній власник помер, але саме він і ніхто інший був господарем квартири. Тоді шахраї не зможуть внести фіктивних даних про продаж або дарування майна.

Таких квартир з поки не знайденими спадкоємцями за один день налічують від 2 до 5. У разі виявлення таких квартир - сусіди повинні звернутися до громадських рад при райдержадміністраціях, такі є в кожному районі.

Як повідомляли Українські Новини, за допомогою QR-кодів шахраї заражають телефони вірусом і отримують доступ до соцмереж їх власників, а в деяких випадках - банківського додатка.

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