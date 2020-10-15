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15 жовтня 2020, четвер, 05:15 110
Суспільство 2020-10-15T13:00:08+03:00
Українські Новини
В Україні збільшать суму аліментів. Кому і скільки доведеться платити

В Україні збільшать суму аліментів. Кому і скільки доведеться платити

Анна Рудык
Аліменти, Прожитковий мінімум, індексація аліментів
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

В державному бюджеті на 2021 рік передбачено новий прожитковий мінімум, від якого залежить розмір аліментів на дитину після того, як в Україні ввели індексацію аліментів. Про це повідомляє "24 канал".

Так, повідомляється, що з 1 грудня 2020 року суми аліменти зростуть. Зазначається, що гарантований розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Сума аліментів у 2021 році

На дітей до 6 років з 1 грудня потрібно платити 961 гривню на місяць, на старших дітей - 1 198 гривень.

Гарантовані суми збільшення передбачили ще з 1 липня 2021 року та 1 грудня того ж року. Однак гарантовані суми призначаються тільки тим батькам, у кого низький дохід. Якщо дохід достатній, то суд може зобов'язати одного з батьків сплачувати як мінімум рекомендовану суму аліментів, рівну одному прожитковому мінімуму.

З 1 грудня це 1 921 грн для дітей віком до 6 років і 2 395 грн для дітей від 6 до 18 років.

Якщо дитина після 18 років продовжує навчання, то батько або мати, які не проживають з дитиною, повинні продовжувати платити аліменти, поки триває навчання, але не довше, ніж до 23 років. З 1 грудня гарантований розмір аліментів на повнолітніх дітей, які навчаються становитиме 1 095 гривень.

Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів для дитини.

У 2021 року передбачено максимальну суму аліментів на дитину до 6 років:

  • з 1 грудня 2020 року - 19 210 гривень;
  • з 1 липня 2021 року - 20 130 гривень;
  • з 1 грудня 2021 року - 21 000 гривен.

Максимальна сума аліментів на дитину від 6 років до 18 років у 2020 році:

  • з 1 грудня 2020 року - 23 950 гривень;
  • з 1 липня 2021 року - 25 100 гривень;
  • з 1 грудня 2021 року - 26 180 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як 120 тис. українців обмежений виїзд за кордон через несплату аліментів, з 1 січня 2020 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшений розмір аліментів.

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