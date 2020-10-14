В Україні за добу рекордно побільшало ПЛР і ІФА тестів

Минулої доби, 13 жовтня, було проведено 34 166 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 20,5% більше в порівнянні з попередньою добою , і 28 913 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 26, 5% більше в порівнянні з 12 жовтня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 63 079 тестувань, з них 34 166 досліджень методом ПЛР, а також 28 913 - методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 665 154 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 14 жовтня надійшло 6 193 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 345 297 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня було проведено 28 353 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 22 852 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

Крім того, 13 жовтня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 590 до 276 177, кількість померлих від захворювання - на 107 осіб до 5 229.

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