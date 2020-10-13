У Києві за добу кількість нових випадків COVID-19 збільшилася вдвічі

За минулу добу, 12 жовтня, у Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 397 осіб до 28 090, померлих - на 10 до 497 в порівнянні з попередньою добою, 11 жовтня

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість хворих в Києві за минулу добу - 397 осіб. 10 випадків - смертельні. Всього від коронавірусу в нашому місті померли 497 осіб. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 090", - зазначив мер Києва.

Захворіли 214 жінок у віці від 20 до 88 років і 17 дівчаток від 2 місяців до 17 років, а також 157 чоловіків у віці від 18 до 84 років і 9 хлопчиків від 7 до 16 років.

Серед захворілих - 23 медики.

У лікарні столиці за добу госпіталізовано 65 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 168 осіб.

Всього коронавірус подолав 9 961 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявлено в Дарницькому районі - 86, Деснянському - 81 і Дніпровському районі - 57 випадків.

Поширення коронавируса в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, 12 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 133 до 270 587, кількість померлих від захворювання - на 107 осіб до 5 122.

Крім того, лікар розповіла, як виснажені хворі в київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти.

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