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14 жовтня 2020, середа, 09:58 8
Суспільство 2020-10-14T11:15:02+03:00
Українські Новини
На заході України вода в річках може піднятися на 1 метр, - ДСНС

На заході України вода в річках може піднятися на 1 метр, - ДСНС

Валерия Драгомирова
дснс, ДСНС України, Підвищення рівня води, Західна Україна
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

На Заході України упродовж 14-15 жовтня на річках басейнів Сяну та Дністра можливі підйоми рівнів води на 1 метр.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

"Протягом 14-15 жовтня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 м над рівнями 13 жовтня на 8 годин, без негативних наслідків", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, коли в Україні встановлено офіційний вихідний, в Карпатах випав сніг, температура опустилася до -4, а також спостерігається обмежена видимість.


За прогнозом синоптика, відчутне похолодання прийде в кінці тижня, денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5 +12 градусів протягом 16-18 жовтня, вночі місцями можливі заморозки.

Крім того, жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані погоди.

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