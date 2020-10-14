На заході України вода в річках може піднятися на 1 метр, - ДСНС

На Заході України упродовж 14-15 жовтня на річках басейнів Сяну та Дністра можливі підйоми рівнів води на 1 метр.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Протягом 14-15 жовтня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 м над рівнями 13 жовтня на 8 годин, без негативних наслідків", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, коли в Україні встановлено офіційний вихідний, в Карпатах випав сніг, температура опустилася до -4, а також спостерігається обмежена видимість.



За прогнозом синоптика, відчутне похолодання прийде в кінці тижня, денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5 +12 градусів протягом 16-18 жовтня, вночі місцями можливі заморозки.

Крім того, жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані погоди.

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