На Покрову в Україні очікуються дощі, місцями грози і туман. Але в деяких регіонах буде сухо

У середу, 14 жовтня, коли в Україні відзначають одразу декілька свят - Покрову, День козацтва та День захисника України, за прогнозом погоди в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+19 градусів, вночі +11...+13 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі помірний, місцями істотний дощ, подекуди з грозою, вдень без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Карпатах вночі істотний дощ і мокрий сніг, вдень помірний дощ і мокрий сніг, температура вночі 0...+5 градусів, удень 0...+5 градусів.

У Моршині вночі помірний, місцями істотний дощ, вдень місцями помірний дощ, температура вночі +5...+7 градусів, удень +10... + 12 градусів.

У Трускавці вночі помірний, місцями істотний дощ, вдень місцями помірний дощ, температура вночі +5...+7 градусів, удень +10... + 12 градусів.

У Сваляві вночі істотний дощ, вдень помірний дощ, температура вночі +5...+7 градусів, удень +10...+12 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +17...+22 градуси, у Житомирській області +11...+16 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +17...+22 градуси, у Вінницькій області +13...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Погода в Україні в середу, 14 жовтня. Карта: Гідрометцентр

Як повідомляли Українські новини, перші морози і сніг очікуються вже в жовтні.

Також синоптики попереджали про туман.

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