Овнам краще побути вдома, а Риби можуть отримати прибуток, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Тоді як понеділок минув спокійно , сьогодні астролог радить не упускати ініціативу, а також в жодному разі не відступати назад. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку у вівторок, 13 жовтня, розповів Павло Глоба.

Овен

Дуже небезпечний день. Є ризик застудитися. Тому стежте за собою і за можливості не виходьте з дому без особливої ​​на це потреби. Вечір проведіть з коханою людиною.

Телець

Прекрасний день для початку ремонту або перестановки. Є шанс купити меблі за дуже вигідними цінами.

Близнюки

Вам варто з великою повагою ставитися до думки оточення. Вечір краще провести вдома за переглядом цікавого фільму.

Рак

Купуйте вітаміни й займіться спортом. Навіть легка ранкова гімнастика піде вам на користь.

Лев

Цей день найкраще присвятити своїм рідним. Проведіть вечір у сімейному колі. Придумайте хобі, в якому зможуть взяти участь усі члени родини.

Діва

Прекрасний день для початку нових проєктів. Все, що Діви запропонують, начальство сприйме з захопленням.

Терези

У вівторок Терезів може чекати приємний сюрприз від коханої людини. Однак є ризик дрібних сварок. Тримайте себе в руках.

Скорпіон

Якщо у Скорпіонів з'явилися цікаві ідеї або проєкти, то важливо не розповідати про це всім. Просто робіть свою роботу.

Стрілець

Прекрасний день для того, щоб зважитися і нарешті придбати домашнього улюбленця. Сприятливий день для контактів, творчих зустрічей, втілення своїх задумів у життя.

Козеріг

Цей день сприятливий для контактів і творчих зустрічей. Якщо є бажання, проведіть вечір цього дня де-небудь поза домом, скажімо, у друзів.

Водолій

Водоліїв чекає чудовий день. Представникам знака захочеться літати на крилах щастя. Але це й не дивно, адже такими закоханими вони ще не відчували себе.

Риби

Сприятливий день для фінансових операцій. Зірки обіцяють прибуток за умови лояльності до керівництва та вмінні знаходити компроміс.

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