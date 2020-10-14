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  • Три знаки зодіаку зможуть сьогодні позбутися від усіх тривог, - астролог
14 жовтня 2020, середа, 05:00 14
Lifestyle 2020-10-14T09:30:03+03:00
Українські Новини
Три знаки зодіаку зможуть сьогодні позбутися від усіх тривог, - астролог

Три знаки зодіаку зможуть сьогодні позбутися від усіх тривог, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

За гороскопом на сьогодні, 14 жовтня, Тельці, Раки і Козероги зможуть досягти успіху в справах після того, як за гороскопом на вівторок вдалий день був у Близнюків, Дів і Водоліїв. Про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку в середу, 14 жовтня, розкажуть Українські Новини.

Телець

Тельці будуть сповнені енергії і зможуть надаватися в центрі подій, які принесуть позитивні емоції. В цей час кроки представників знаку мають бути продуманими, а дії злагодженими. У середу на обіцянки з боку не дуже розраховуйте, вони можуть бути оманливими, обнадіють марно. А от у стосунках з коханою людиною Тельців чекають виключно позитивні емоції.

Рак

У середу розпочнеться вдалий період у тих Раків, що не побояться ризикнути і проявити себе у важливій справі. Успіх супроводжуватиме представників знаку на шляху до досягнення цілей і в реалізації намічених планів. На роботі справи не будуть гальмуватися, а питання будуть вирішені позитивно. Це також сприятливий час для поліпшення фінансового добробуту. Зірки запевняють, що Раки зможуть знайти додаткове джерело заробітку.

Козеріг

Цей день стане сприятливим періодом для багатьох справ і нових проєктів. Удача не залишить Козерогів протягом всього дня. У цей період зірки радять не втрачати часу дарма, можна зайнятися самоосвітою чи відвідати курси. Питання, що стосуються фінансових проблем, представники знаку зможуть вирішити найкращим чином. В цей час також вийде заробити або примножити свої гроші. При цьому контролюйте свої витрати і уникайте непотрібних витрат.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів,  що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

Раніше повідомлялося про те,  які астрономічні явища очікуються в жовтні.

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