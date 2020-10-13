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13 октября 2020, вторник, 05:10 168
Lifestyle 2020-10-13T05:10:01+03:00
Українські Новини
Трем знакам зодиака повезет во всех делах сегодня, — астролог

Трем знакам зодиака повезет во всех делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник Овнов, Львов и Скорпионов сопровождали трудности в делах, сегодня у Близнецов, Дев и Водолеев будет удачный день. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Во вторник Близнецы будут полны энергии и сил. Звезды уверяют, что в этот день можно смело строить планы на будущее и не бояться смелых решений. Вероятны некоторые денежные поступления. В этот день также могут произойти знакомства с людьми, которые в дальнейшем сыграют значительную роль.

Девы

В понедельник у Дев наступит благоприятный период для решения вопросов, которые раньше не удавалось довести до конца. Перед представителями знака откроются новые возможности, которые помогут добиться своего без особых усилий. В этот период вы будете активны и смело налаживайте контакты, восстанавливайте отношения, которые по каким-то причинам зашли в тупик.

Водолеи

В этот день удача будет на стороне Водолеев, можно рассчитывать на успех во многих начинаниях. Понедельник будет насыщен разнообразными событиями, принесет положительные эмоции. Энергия и умение привлечь на свою сторону нужных людей принесут представителям знака пользу и благоприятно отразятся на результатах деятельности. Также в понедельник можно позволить себе покупки и запланированные крупные приобретения.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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