Сьогодні збірна України зіграє з Іспанією, якій не може забити вже 17 років. Де дивитися матч

Сьогодні, 13 жовтня, наша національна збірна зіграє зі збірною Іспанії в рамках Ліги націй, тоді як збірна України поступилася у товариському матчі з рахунком 7:1 чинному чемпіону світу — збірній Франції. Про це повідомляє УЄФА.

Сьогодні, 13 жовтня, збірна України завершує тиждень матчів з трьома останніми чемпіонами світу з футболу матчем зі збірною Іспанії. До цього наша збірна поступилася французам (1: 7) і німцям (1: 2).

У результаті останньої зустрічі з іспанцями, яка відбулась у вересні в Мадриді, збірна України програла з рахунком 4: 0. Українці не можуть забити іспанцям вже в чотирьох матчах поспіль.

Останнім гравцем збірної України, який забивав збірної Іспанії, був нинішній тренер збірної Андрій Шевченко, і сталося це у 2003 році. Таким чином, Україна не може забити Іспанії вже 17 років.

Матч відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок зустрічі о 21:45.

Пряма трансляція матчу на телеканалах "Футбол 1" і "Україна".

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Іспанії. На її перемогу коефіцієнт - 1.38. На перемогу збірної України - 8.60, а на нічию - 5.30.

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