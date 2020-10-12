Після Білорусі Зеленський захотів провести Олімпійські ігри вже з Польщею

Президент Володими р Зеленський і запевнив президента Польщі Анджея Дуду , що між Україною і Польщею не може бути ніяких суперечок, крім одного: в яких містах провести спільні зимові Олімпійські ігри або Чемпіонат світу з футболу.

Про це він заявив на брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві, передають Українські Новини.

"Ми з паном Дудою переконані, що Україна і Польща не можуть співіснувати інакше, ніж в мирі, злагоді, дружбі і головне - взаємоповазі. Ми повинні завжди пам'ятати, що посварити Україну і Польщу мріють чимало наших недругів. Всім їм ми можемо сказати тільки одне: не дочекаєтеся. Я впевнений, що між нашими країнами не може бути взагалі жодних суперечок, крім одного: в яких саме українських і польських містах провести спільні зимові Олімпійські ігри або Чемпіонат світу з футболу", - сказав він.

У 2019 році під час форуму регіонів України і Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Зеленський запропонував подумати над подачею заявки на спільне проведення Олімпійських ігор.

У 2020 Зеленський скасував запланований візит до Білорусі для участі з Лукашенком в форумі регіонів через неприйняття білоруським суспільством результатів виборів президента.

Під час офіційного візиту в Україну в понеділок Дуда підписав із Зеленським спільну заяву, в якій обидва президенти "акцентують на праві громадян всіх країн визначати своє майбутнє в результаті демократичних виборів".

Як повідомляли Українськi Новини, Україна вирішила відкрити в Польщі ще одне генконсульство в 2021 році.

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