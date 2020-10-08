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  • Збірна України з розгромним рахунком поступилася чинному чемпіону світу
08 жовтня 2020, четвер, 00:07 8
Спорт 2020-10-08T01:00:01+03:00
Українські Новини
Збірна України з розгромним рахунком поступилася чинному чемпіону світу

Збірна України з розгромним рахунком поступилася чинному чемпіону світу

Кира Молчанова
Футбол, Матч, Збірна України, футбольний матч, Товариський матч, Збірна Франції
Франція - Україна. Фото: uaf.ua
Франція - Україна. Фото: uaf.ua

Збірна України поступилася у товариському матчі з рахунком 7:1 чинному чемпіону світу - збірній Франції.

Французи відразу захопили перевагу: Камавінга парашутом через себе забив швидкий гол на 9-ій хвилині. Ювіляр цього матчу - Олів'є Жиру - двічі відзначився в цій зустрічі. А в середині зустрічі Миколенко забив у власні ворота.

У другому таймі збірна України перегрупувалася і повірила у свої сили. Віктор Циганков, який посилив команду в перерві, забив перший гол, розмочивши рахунок. Однак уже менше, ніж через 10 хвилин Корентен Толіссо збільшив рахунок в матчі проти збірної України. В кінці зустрічі Мбаппе відправив м'яч під поперечину, зробивши рахунок 6: 1.

Фінальну крапку в поєдинку поставив Грізман, не залишивши шансів Георгію Бущану і завершивши поєдинок з рахунком 7: 1.

Як повідомляли Українські Новини, у столиці дозволили проводити міжнародні матчі з футболу за присутності 30% глядачів.

Крім того, тести на коронавірус голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа виявилися позитивними.

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