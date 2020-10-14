Рейси в нікуди. Чому авіакомпанії просто катають пасажирів над містом

В той час, як Україні вже останнім часом фіксують за добу близько 5 тисяч нових випадків коронавірусу , є країни, де епідемічна ситуація ще гірше. Там досі заборонено авіасполучення. Для туристів, які скучили по небу, авіакомпанії придумали спосіб створити імітацію перельоту - сісти в літак, який покружляє над містом пару годин і сяде в точці зльоту.

Ресурс "Вітер дме" з посиланням на The New Yourk Times розповів про своєрідну розвагу - рейси в нікуди.

Досі в Брунеї, Японії та Австралії Дозволені міжнародні перельоти. Зате можна політати на літаку на рейсах, які починаються і закінчуються в одному місці. Деякі авіакомпанії називають це "мальовничими польотами", інші ж називають їх "польотами в нікуди".

Туристи, які літають такими рейсами, зізнаються, що скучили за літаками і подорожам. Їм приємно почути з динаміків голос капітана і близько години політати над містом. Під час польоту пасажирам подають страви місцевої кухні, так що розвага поєднана з вечерею.

Такі рейси допомагають авіакомпаніям залишатися на плаву, поки туристи замкнені всередині країни та не можуть полетіти кудись. Персонал авіакомпаній забезпечується роботою, а туристи отримують можливість політати. Так, більшістю людей політ сприймається як просто засіб досягнення певного місця призначення, який існує тільки для того, щоб перевезти їх з одного місця в інше. Однак для багатьох інших - це захоплююча частина будь-якої подорожі. Таке дозвілля допомагає скрасити непростий 2020 рік.

З середини серпня авіакомпанія Royal Brunei здійснила п'ять таких рейсів. До того ж оскільки в Брунеї виявлено порівняно невелику кількість випадків коронавірусу, вона не вимагає від пасажирів одягати на борту маски, однак це обов'язково для персоналу. Такі ж рейси організували й в Австралії. Вартість квитків на рейси там коливалася від 787 до 3787 австралійських доларів, або приблизно від 575 до 2765 американських доларів.

Австралійські "рейси в нікуди" не покидають повітряного простору Австралії. До того ж там відновили рейси над Антарктидою. Літак не приземляється на холодному континенті, але з ілюмінаторів літака можна подивитися на сніг.

Кілька туристичних агентів в Індії, Австралії та США заявили, що їхні клієнти за останні два місяці постійно цікавилися "польотами в нікуди", оскільки ймовірність того, що подорожі деякий час не повернуться до норми, стає все більш реальною.

"Польоти в нікуди" зазвичай проходять без суєти, а деякі авіалінії розповідають пасажирам, де саме літак пролітає. Рейс стає схожим на розкішну повітряну екскурсію.

Але екоактивісти не в захваті від подібної концепції. Авіаперельоти і так негативно впливають на навколишнє середовище, але в умовах пандемії такі рейси - це просто дорога розвага, яка шкодить природі.

Важливо відзначити, що у 2018 році на світову цивільну авіацію довелося 918 млн тонн вуглекислого газу, що дорівнює сукупним річним викидам Німеччини й Нідерландів. При цьому глобальні викиди в атмосферу зменшаться на сім відсотків, якщо заборона польотів діятиме в деяких частинах світу до кінця поточного року.

В авіакомпаніях парирують, що придбали так званий "вуглеводний кредит", щоб компенсувати вплив семигодинного польоту на атмосферу. І що використовує Airbus A320neo, який видає менше викидів, у порівнянні з багатьма іншими літаками.

Як повідомляють Українські Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запланувала 22 міжнародних напрямки на період зимової навігації (з 25 жовтня до початку березня 2021 роки).

Тим часом авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вирішила заборонити застосування пасажирами респіраторів з клапаном видиху з 12 жовтня.

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