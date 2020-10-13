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13 жовтня 2020, вівторок, 18:51 5
Економіка 2020-10-13T19:30:02+03:00
Українські Новини
МАУ анонсувала рейси на зимовий сезон: які країни зможуть відвідати українці

МАУ анонсувала рейси на зимовий сезон: які країни зможуть відвідати українці

Валерия Драгомирова
МАУ, перельоти, авіарейси, подорожі, Міжнародні Авіалінії України, Міжнародні рейси, Авіаперельоти, Міжнародні авіаперельоти
МАУ
МАУ

Після того, як було анонсовано рейси на Мальдіви, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запланувала 22 міжнародних напрямки на період зимової навігації (з 25 жовтня до початку березня 2021 роки).

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" пропонує своїм пасажирам базову програму польотів до кінця зимової навігації", - сказано в ньому.

Так, з Києва заплановані рейси в Амстердам (з 25 жовтня щодня, крім вівторка та четверга, з грудня - щодня), 2 рейси в Лондон (з 26 жовтня щопонеділка, середи та п'ятниці й з 17 грудня щочетверга, суботи і неділі), в Париж (з 25 жовтня щодня, крім вівторка та четверга), в Брюссель (з 26 жовтня понеділками і п'ятницями), в Мілан (з 26 жовтня - щопонеділка, середи і п'ятниці, додаткова частота з 5 грудня щосуботи), в Дубай (щодня), в Каїр (з 26 жовтня - щопонеділка і середи, зворотні рейси щосереди і п'ятниці), в Дюссельдорф(з 26 жовтня - понеділками і п'ятницями, з 19 грудня - також щосереди і суботи), в Мюнхен (з 26 жовтня - понеділками і п'ятницями, з 19 грудня - також середами і суботами), в Женеву (з 4 грудня - щопонеділка і п'ятниці, з 19 грудня - також щосуботи), в Тбілісі (з 1 листопада - щодня, крім вівторка, четверга і суботи, зворотні рейси - крім середи, четверга та неділі), в Баку (з 4 листопада - щосереди і неділі, зворотні рейси - щопонеділка і четверга), в Єреван (з 2 листопада - понеділками і п'ятницями, зворотні рейси - щовівторка і суботи), в Стамбул (з 25 жовтня - щодня кілька частот), в Прагу(з 25 жовтня щопонеділка і п'ятниці), в Барселону (з 12 грудня щосуботи).

У Тель-Авів можна буде полетіти з 25 жовтня з Києва (щодня, крім п'ятниці і суботи, з 4 грудня - щодня), з Одеси (щочетверга і неділі), зі Львова, Дніпра і Харкова (щотижня).

Також з Одеси до Стамбулу рейси будуть здійснюватися з 29 жовтня щочетверга і неділі, зворотні рейси - щосереди і п'ятниці.

Крім того, починаючи з 25 жовтня рейси з Києва до Харкова і зворотні будуть виконуватися щодня, з 26 жовтня - рейси "Київ - Львів - Київ" будуть виконуватися щодня, крім неділі, а рейси "Київ - Одеса - Київ" - щодня.

Як повідомляли Українськi Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вирішила також заборонити застосування пасажирами респіраторів з клапаном видиху з 12 жовтня.

Крім того, МАУ очікує збитків у розмірі 60 млн доларів за підсумками 2020 року.

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