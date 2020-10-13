МАУ анонсувала рейси на зимовий сезон: які країни зможуть відвідати українці

Після того, як було анонсовано рейси на Мальдіви , авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запланувала 22 міжнародних напрямки на період зимової навігації (з 25 жовтня до початку березня 2021 роки).

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" пропонує своїм пасажирам базову програму польотів до кінця зимової навігації", - сказано в ньому.

Так, з Києва заплановані рейси в Амстердам (з 25 жовтня щодня, крім вівторка та четверга, з грудня - щодня), 2 рейси в Лондон (з 26 жовтня щопонеділка, середи та п'ятниці й з 17 грудня щочетверга, суботи і неділі), в Париж (з 25 жовтня щодня, крім вівторка та четверга), в Брюссель (з 26 жовтня понеділками і п'ятницями), в Мілан (з 26 жовтня - щопонеділка, середи і п'ятниці, додаткова частота з 5 грудня щосуботи), в Дубай (щодня), в Каїр (з 26 жовтня - щопонеділка і середи, зворотні рейси щосереди і п'ятниці), в Дюссельдорф(з 26 жовтня - понеділками і п'ятницями, з 19 грудня - також щосереди і суботи), в Мюнхен (з 26 жовтня - понеділками і п'ятницями, з 19 грудня - також середами і суботами), в Женеву (з 4 грудня - щопонеділка і п'ятниці, з 19 грудня - також щосуботи), в Тбілісі (з 1 листопада - щодня, крім вівторка, четверга і суботи, зворотні рейси - крім середи, четверга та неділі), в Баку (з 4 листопада - щосереди і неділі, зворотні рейси - щопонеділка і четверга), в Єреван (з 2 листопада - понеділками і п'ятницями, зворотні рейси - щовівторка і суботи), в Стамбул (з 25 жовтня - щодня кілька частот), в Прагу(з 25 жовтня щопонеділка і п'ятниці), в Барселону (з 12 грудня щосуботи).

У Тель-Авів можна буде полетіти з 25 жовтня з Києва (щодня, крім п'ятниці і суботи, з 4 грудня - щодня), з Одеси (щочетверга і неділі), зі Львова, Дніпра і Харкова (щотижня).

Також з Одеси до Стамбулу рейси будуть здійснюватися з 29 жовтня щочетверга і неділі, зворотні рейси - щосереди і п'ятниці.

Крім того, починаючи з 25 жовтня рейси з Києва до Харкова і зворотні будуть виконуватися щодня, з 26 жовтня - рейси "Київ - Львів - Київ" будуть виконуватися щодня, крім неділі, а рейси "Київ - Одеса - Київ" - щодня.

Як повідомляли Українськi Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вирішила також заборонити застосування пасажирами респіраторів з клапаном видиху з 12 жовтня.

Крім того, МАУ очікує збитків у розмірі 60 млн доларів за підсумками 2020 року.

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