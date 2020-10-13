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13 жовтня 2020, вівторок, 23:38 8
Економіка 2020-10-14T01:00:02+03:00
Українські Новини
У трьох банках українці зможуть відкривати рахунок за допомогою програми "Дія"

У трьох банках українці зможуть відкривати рахунок за допомогою програми "Дія"

Анна Рудык
Екатеринбург, Банки, Приватбанк, Дія, Електронні документи, Мінцифра, Мінцифри, Додаток
Дія. Фото: internetua.com
Дія. Фото: internetua.com

Три банки запустили можливість обміну документами в додатку "Дія" у той час, як в додатку з'явився техпаспорт автомобіля і список штрафів за порушення ПДР. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. 

Національний банк і Міністерство цифрової трансформації спільно працюють над цифровізацією банківської системи України.

13 жовтня віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і голова НБУ Кирило Шевченко презентували підсумки першого тижня роботи нових онлайн-послуг для клієнтів банків. 

Відзначається, що команда Мінцифри одна з перших у світі запустила послугу передачі (шеринга) цифрових документів. 

Передача електронних паспортів в додатку "Дія" - це послуга, яка дозволяє громадянам ідентифікувати свою особу в банку і надати свої документи в цифровому форматі, щоб відкрити банківський рахунок, не виходячи з дому. 

Послугу можна використовувати як на онлайн-ресурсах банку (мобільному додатку або сайті), так і у звичайному відділенні банку, де клієнт підтверджує дозвіл на передачу власних даних з "Дія", і банк може надавати необхідну послугу.  

"Понад 25 млн українців вже можуть користуватися послугами банків за допомогою цифрових документів. Зараз послуга шеринга цифрових документів доступна в Приватбанку, монобанку і А-Банку. За перший тиждень роботи отримано близько 4 тис. заявок нових клієнтів на реєстрацію через додаток", - йдеться в повідомленні НБУ.

Також вказується, що на цей момент понад 30 банків готуються до переходу на новий формат взаємодії з клієнтами.   

Як повідомляли Українські Новини, українцям не вдасться отримати бюлетені для голосування за допомогою електронних документів в додатку "Дія": у більшості виборчих комісій просто не буде відповідного обладнання, щоб перевірити такий паспорт.

Крім того, клієнти акціонерного товариства "Укрпошта" можуть пред'являти електронні версії документів в додатку "Дія" для отримання посилок.

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