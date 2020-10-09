Відсьогодні отримати посилку в "Укрпошті" можна за е-документами в додатку "Дія"

В той час, як банківські рахунки можна буде відкривати без паспортів , клієнти акціонерного товариства "Укрпошта" можуть пред'являти електронні версії документів в додатку "Дія" для отримання посилок.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури з посиланням на міністра Владислава Криклія, передають Українські Новини.

"9 жовтня, у Всесвітній день пошти Міністерство інфраструктури України, Міністерство цифрової трансформації та АТ "Укрпошта" уклали тристоронній меморандум про взаємодію і співпрацю у сфері цифрової трансформації, розвитку цифрової інфраструктури, а також оптимізації надання адмінпослуг та послуг поштового зв'язку. Першим кроком до цього стала можливість використання клієнтами "Укрпошти" додатка "Дія" для пред'явлення електронних версій своїх документів при отриманні посилок", - повідомив Криклій.

За його словами, пред'явлення клієнтами цифрових документів через додаток "Дія" буде здійснюватися у всіх комп'ютеризованих відділеннях "Укрпошти", з їх допомогою можна отримати всі внутрішні та міжнародні відправлення, листи і т.д. без післяплати або з післяплатою на суму до 5 тис. гривень.

При цьому з наступного року "Укрпошта" планує прибрати й це обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство цифрової трансформації запустило послуги з відображення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для осіб, які ними користуються, і штрафів за порушення правил дорожнього руху в додатку "Дія".

Крім того, Кабінет Міністрів дозволив використовувати в мобільному додатку "Дія" реєстраційний номер облікової картки платника податків нарівні з електронним паспортом.

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