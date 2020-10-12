Українцям навряд чи вдасться скористатися електронними документами в додатку "Дія" на виборах, - ЦВК

У день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, українцям не вдасться отримати бюлетені для голосування за допомогою електронних документів в додатку "Дія": у більшості виборчих комісій просто не буде відповідного обладнання, щоб перевірити такий паспорт.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

За її словами, зараз у дільничних виборчкомів немає технічних пристроїв для перевірки паспорта в додатку "Дія", тому вдень виборів на дільниці потрібно буде йти з паспортом у вигляді книги або ID-картки.

"Пред'явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку "Дія" можна буде тільки за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт, станом на зараз у ДВК таких пристроїв немає", - написала Гатауллина.

Крім того, щоб бюлетень все-таки видали, виборцю доведеться зняти маску, щоб члени виборчої комісії могли встановити особу людини. А ось сторінку з місцевої реєстрації перевіряти не будуть - зараз виборча адреса може не збігатися з адресою в паспорті. Крім того, якщо в паспорті немає вчасно вклеєного фото у 25 або 45 років, то проголосувати все одно можна буде.

Як повідомляли Українські Новини, клієнти акціонерного товариства "Укрпошта" можуть пред'являти електронні версії документів в додатку "Дія" для отримання посилок.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації запустило послуги з відображення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для осіб, які ними користуються, і штрафів за порушення правил дорожнього руху в додатку "Дія".

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