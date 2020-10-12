підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
ONLINE
12.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра"

  • Новини
  • Політика
  • Вибори
  • Українцям навряд чи вдасться скористатися електронними документами в додатку "Дія" на виборах, - ЦВК
12 жовтня 2020, понеділок, 09:04 12
Вибори 2020-10-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
Українцям навряд чи вдасться скористатися електронними документами в додатку "Дія" на виборах, - ЦВК

Українцям навряд чи вдасться скористатися електронними документами в додатку "Дія" на виборах, - ЦВК

Кира Молчанова
Паспорт, Місцеві вибори, ID-картка, Дія, Додаток
ID-картка.
ID-картка.

У день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, українцям не вдасться отримати бюлетені для голосування за допомогою електронних документів в додатку "Дія": у більшості виборчих комісій просто не буде відповідного обладнання, щоб перевірити такий паспорт.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

За її словами, зараз у дільничних виборчкомів немає технічних пристроїв для перевірки паспорта в додатку "Дія", тому вдень виборів на дільниці потрібно буде йти з паспортом у вигляді книги або ID-картки.

"Пред'явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку "Дія" можна буде тільки за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт, станом на зараз у ДВК таких пристроїв немає", - написала Гатауллина.

Крім того, щоб бюлетень все-таки видали, виборцю доведеться зняти маску, щоб члени виборчої комісії могли встановити особу людини. А ось сторінку з місцевої реєстрації перевіряти не будуть - зараз виборча адреса може не збігатися з адресою в паспорті. Крім того, якщо в паспорті немає вчасно вклеєного фото у 25 або 45 років, то проголосувати все одно можна буде.

Як повідомляли Українські Новини, клієнти акціонерного товариства "Укрпошта" можуть пред'являти електронні версії документів в додатку "Дія" для отримання посилок.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації запустило послуги з відображення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для осіб, які ними користуються, і штрафів за порушення правил дорожнього руху в додатку "Дія".

Більше новин про: Паспорт Місцеві вибори ID-картка Дія Додаток "Дія" Місцеві вибори-2020 Електронний паспорт

Українцям можуть дозволити пред'являти електронний...
Українцям хочуть замінити паспорти-"книжечки" на I...
Заміна паспорта. Навіщо це потрібно і скільки буде...
У ЦВК показали процедуру правильного заповнення бю...
Зеленський пригрозив звільнити Венедіктову, якщо до кінця року не буде "посадок"
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
У МОЗ назвали регіони, де був зафіксований найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу 11:01
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
Депутат Бужанський викликає в.о. директора ДБР в Раду, щоб з'ясувати чому Порошенка більше не запрошують на допити 10:59
Після вихідних долар і євро почали дорожчати. Курс валют на 12 жовтня 10:52
більше новин
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
Харківська міськрада спростувала чутки про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса 08:31
Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes/
Терехов приховує, що Кернес у важкому стані і не може розмовляти, — Родзинський 13:39
Роман Гах від "Слуги народу" перемагає "динозаврів" в Борщагівській ОТГ, - експерт 15:58
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19 12:09 Інфографіка
більше новин
Україна на карантині 214 днів. Які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok