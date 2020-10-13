Зеленський і Дуда вшанували пам'ять експрезидента Польщі Качинського в Одесі

В Одесі президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда вшанували пам'ять колишнього Президента Польщі Леха Качинського. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини. "Під час спільного відвідування Одеси Президент Володимир Зеленський, Президент Республіки Польща Анджей Дуда та пані Агата Корнгаузер-Дуда вшанували пам'ять Президента Польщі у 2005-2010 роках Леха Качинського, який загинув в авіакатастрофі у 2010 році", - йдеться в ньому. Глава Української держави та польське президентське подружжя поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на честь загиблого Президента на будинку №1 на вулиці Качинського. Цей пам'ятний знак відкрили в рамках Днів Польщі, які проходили в Одесі в травні 2010 року. Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський і Президент Польщі Анджей Дуда запевнили один одного у політиці поваги щодо спільної історичної пам'яті. Крім того, Польща готова приєднатися до ініційованої Україною Кримської платформи.