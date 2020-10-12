Дуда і Зеленський запевнили один одного у політиці поваги щодо спільної історичної пам'яті

Президент Володимир Зеленський і Президент Польщі Анджей Дуда запевнили один одного у політиці поваги щодо спільної історичної пам'яті.

Про це вони повідомили на спільному брифінгу в Києві, передають Українські Новини.

"Ми говорили про історичні питання. Це дуже важливий для обох наших народів елемент. Там є багато складних елементів і хворобливе, складне минуле. Говорили про рани на тілі польського суспільства, пов'язані зі спогадами минулого покоління. Ці питання також пов'язані з Україною. Сподіваюся, що ми пройдемо ці етапи з повагою до обох наших народів, будемо делікатно і мудро з паном президентом реалізовувати таку політику протягом найближчих років. Ми взаємно запевнили один одного в цьому", - сказав Дуда.

Своєю чергою Зеленський нагадав, що Україна вже вирішила питання видання дозволів на пошукові роботи для польських вчених і археологів, а Польща - питання реконструкції пам'ятної плити на українській братській могилі на горі Монастир.

"Ми торкнулися надзвичайно чутливого для обох країн питання спільної історичної пам'яті. Це непростий шлях. Але важливо, що ми готові долати її разом і робити взаємні кроки назустріч", — сказав він.

З його слів, тепер Україна очікує на відновлення на цій могилі повного списку імен загиблих українців.

Під час візиту Дуди в Україну він підписав із Зеленським спільну заяву, в якій обидва президенти засудили злочини, вчинені на ґрунті ненависті.

"Визнаємо важливість гідного вшанування пам'яті невинних жертв конфліктів і політичних репресій ХХ століття. Наголошуємо на необхідності забезпечення можливості пошуку та ексгумації цих жертв в Україні та Польщі, щоб віддати належне їхній пам'яті та їхнім ще живим родичам і нащадкам у дусі поваги до історичної правди", - сказано в ньому.

Очільники держав також засудили акти наруги над українськими пам'ятками культури та місцями пам'яті в Польщі й над польськими пам'ятками культури і місцями пам'яті в Україні.

Зеленський і Дуда закликали відповідні органи влади забезпечити належну опіку над такими місцями.

Як повідомляли Українськi Новини, українське і польський уряди мають намір врегулювати окремим договором основи функціонування шкіл національних меншин.



Крім того, після Білорусі Зеленський захотів провести Олімпійські ігри вже з Польщею.

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