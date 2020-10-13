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  • У Нідерландах зафіксовано перший в світі випадок смерті після повторного зараження коронавірусом
13 жовтня 2020, вівторок, 21:08 6
Європа 2020-10-13T22:00:03+03:00
Українські Новини
У Нідерландах зафіксовано перший в світі випадок смерті після повторного зараження коронавірусом

У Нідерландах зафіксовано перший в світі випадок смерті після повторного зараження коронавірусом

Валерия Драгомирова
Нідерланди, Смерть від коронавірусу, коронавірус у світі, Повторне захворювання, Коронавірус в Нідерландах
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

89-річна мешканка Нідерландів померла після того, як заразилася Covid-19 повторно, у той час, як в Україні зафіксували випадок повторного зараження коронавірусом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Повідомляється, що це перша смерть у світі, підтверджена після повторного зараження коронавірусом. Жінка страждала від хвороби Вальденстрема, рідкісної форми раку кісткового мозку. 

Цього року пацієнтка звернулася до відділення невідкладної допомоги однієї з лікарень на півдні країни. У неї була лихоманка, і вона сильно кашляла. У жінки був позитивний результат тесту на Covid-19. Через п'ять днів симптоми пройшли, і її виписали з лікарні.

Через два місяці їй був призначений новий курс хімієтерапії. Після нього у хворої знову піднялася температура, почався кашель і задишка.

Вона була повторно госпіталізована і знову отримала позитивний результат тесту. У пацієнтки двічі був негативний результат тесту на антитіла до вірусу в крові. На 8-й день госпіталізації її стан різко погіршився, і через два тижні вона померла.

Відзначається, що в усьому світі відомо про 23 випадки повторного зараження коронавірусом. Вперше повторну інфекцію знайшли у 33-річного жителя Гонконгу. У більшості цих випадків повторна інфекція була менш обтяжливою, ніж початкова.

Як повідомляли Українські Новини, у людей, які перехворіли на коронавірус, в організмі можуть прискоритися хворобливі процеси, які могли б проявитися тільки через 10 років.

Тим часом данські ветеринари і фермери почали вибракування щонайменше 2,5 мільйона норок в північній Данії.

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