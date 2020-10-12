Нацбанк випустив нову монету, присвячену медикам і військовим

Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету "Передова" номіналом 5 гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Присвячена медикам і військовим, а в їх героїчних образах - і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм. У час пандемії, в умовах боротьби України за територіальну цілісність країни у кожного своя передова і своя лінія фронту, і тільки докладаючи спільних зусиль можна перемогти ", - зазначив регулятор.

Вказується, що пам'ятна монета виготовлена ​​з нейзильберу, її вага становить 16,5 г, діаметр - 35 мм, наклад 45 тис. штук.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний герб і напис "Україна"; праворуч на матовому тлі напис "Разом" (вертикально) і номінал монети, зліва на дзеркальному тлі - дві руки, які демонструють знак V (поширений жест, що означає перемогу і мир), рік карбування монети та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банка.

На реверсі монети зображені образи медика і військового (кольорові, використаний тамподрук), між якими вертикальний напис "Передова".

Як повідомляли Українські Новини, у вересні Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету "Земля-годувальниця" номіналом 10 гривень.

Національний банк відзначає, що на 1 січня 2020 року в готівковому обігу перебувало 425 млрд гривень, що на 6,2% більше, ніж роком раніше.

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