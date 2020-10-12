підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 жовтня 2020, понеділок, 14:16 6
Економіка 2020-10-12T14:25:25+03:00
Українські Новини
Нацбанк випустив нову монету, присвячену медикам і військовим

Нацбанк випустив нову монету, присвячену медикам і військовим

Кира Молчанова
НБУ, пам'ятна монета, монета 10 гривень
Монета
Монета "Передова". Фото: пресслужба НБУ

Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету "Передова" номіналом 5 гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Присвячена медикам і військовим, а в їх героїчних образах - і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм. У час пандемії, в умовах боротьби України за територіальну цілісність країни у кожного своя передова і своя лінія фронту, і тільки докладаючи спільних зусиль можна перемогти ", - зазначив регулятор.

Вказується, що пам'ятна монета виготовлена ​​з нейзильберу, її вага становить 16,5 г, діаметр - 35 мм, наклад 45 тис. штук.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний герб і напис "Україна"; праворуч на матовому тлі напис "Разом" (вертикально) і номінал монети, зліва на дзеркальному тлі - дві руки, які демонструють знак V (поширений жест, що означає перемогу і мир), рік карбування монети та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банка.

На реверсі монети зображені образи медика і військового (кольорові, використаний тамподрук), між якими вертикальний напис "Передова".

Як повідомляли Українські Новини, у вересні Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету "Земля-годувальниця" номіналом 10 гривень.

Національний банк відзначає, що на 1 січня 2020 року в готівковому обігу перебувало 425 млрд гривень, що на 6,2% більше, ніж роком раніше.

Більше новин про: НБУ пам'ятна монета монета 10 гривень

У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Зарплата Немчінова за вересень склала 56 тис. гривень 14:20
Не газом єдиним: ТОВ “Миколаївгаз Збут” постачатиме електроенергію 14:20 Прес-реліз
Нацбанк випустив нову монету, присвячену медикам і військовим 14:16
Почався сезон грипу. За скільки і чим вакцинують в приватних клініках столиці 14:03
Без зміни структури споживання палива українські НПЗ припинять роботу через 1-2 роки, - Федоренко 13:59
більше новин
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
"Батьківщина" захистить 400 тисяч власників гаражів в Києві 12:55
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Харківська міськрада спростувала чутки про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса 08:31
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
Україна на карантині 214 днів. Які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok