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12 жовтня 2020, понеділок, 21:42 6
Європа 2020-10-12T22:30:02+03:00
Українські Новини
У Данії знищать 2,5 млн норок через спалах Covid-19 на фермах

У Данії знищать 2,5 млн норок через спалах Covid-19 на фермах

Валерия Драгомирова
Норка, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Норка. Фото: pixabay
Норка. Фото: pixabay

Данські ветеринари і фермери почали вибракування щонайменше 2,5 мільйона норок в північній Данії після того, як Covid-19 зареєстрували щонайменше на 63 фермах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Данське управління з ветеринарії і продовольства займається вибраковуванням заражених тварин, тоді як заводчики, які мають незаражених тварин на фермі в межах 8 кілометрів від зараженої ферми, повинні самі приспати їх, сказав Флемминг Курі Маркер з урядового агентства.

Вибракування почалася в четвер в селі Йоель на захід від Ольборга, вона може тривати місяцями, в залежності від поширення вірусу.

Поки немає даних про те, скільки тварин вже вбито.

У п'ятницю один з власників не пустив представників влади на свою ферму, тому довелося залучати поліцію. На окремих фермах пройшли протести.

Влада заявила, що заводчики з незараженими норками отримають 100% компенсацію, в той час як ті, у кого є заражені тварини, отримають менше як стимул для фермерів тримати інфекцію подалі від своїх норок.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об'єднує 1500 датських заводчиків, припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.

Нагадаємо, раніше стало відомо скільки платять до держбюджету норкові ферми


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