підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новини
  • Події
  • Спецназ в центрі Києва затримував грабіжників зі стріляниною та гонитвою
13 жовтня 2020, вівторок, 20:50 11
Події 2020-10-13T22:00:03+03:00
Українські Новини
Спецназ в центрі Києва затримував грабіжників зі стріляниною та гонитвою

Спецназ в центрі Києва затримував грабіжників зі стріляниною та гонитвою

Кира Молчанова
Київ, Нацполіція, Спецоперація, Поліція, затримання

Спецоперація із затримання іноземних грабіжників, яких вдалося зупинити тільки зі стріляниною та гонитвою, стала однією з причин пробок в центрі Києва.

Про це розповіла пресслужба управління Національної поліції України.

У затриманні, яке пройшло на Хрещатику, брали участь співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції й оперативники поліції Києва із залученням бійців корду.

У повідомленні говориться, що зловмисники спробували сховатися, протаранивши чотири автомобілі киян. Спецпризначенцям довелося стріляти з табельної зброї. При цьому бійці ні в кого не потрапили, але зловмисників затримали.

Фігурантами виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони сьогодні на вулиці Лесі Українки відібрали сумку з грошима.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.

Затримання в центрі Києва. Фото: Управління комунікації Національної поліції УкраїниЗатримання в центрі Києва. Фото: Управління комунікації Національної поліції України

Машина грабіжників протаранила ще чотири. Фото: Управління комунікації Національної поліції УкраїниМашина грабіжників протаранила ще чотири. Фото: Управління комунікації Національної поліції України

Рух на Хрещатику перекрито. Фото: Управління комунікації Національної поліції УкраїниРух на Хрещатику перекрито. Фото: Управління комунікації Національної поліції України

Кадри погоні та затримання очевидці виклали в соціальні мережі.

Як повідомляли Українські Новини, неподалік від станції метро Лук'янівська в Києві зупинився рух трамваїв на вулиці Глибочицькій через ДТП.

Крім того, 2 людини загинули в результаті ДТ за участю автомобіля заступника військового прокурора Західного регіону Сергія Коцюби в Хмельницькій області.

Більше новин про: Київ Нацполіція Спецоперація Поліція затримання

ДТП на вулиці Глибочицькій у Києві зупинила понад ...
У Києві начальник відділення поліції вимагав 500 т...
У Києві штурмом брали квартиру інтернет-шахрая. По...
Поліцейські продовжують шукати полтавського викрад...
В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця 2020 року. Що зміниться
Кабмін заборонив роботу ресторанів з 22:00 до 7:00
Новини
Банкам стали довіряти більше. У вересні вклади населення в банках збільшилися 21:31
У Нідерландах зафіксовано перший в світі випадок смерті після повторного зараження коронавірусом 21:08
Прогноз погоди. Фото: pixabay
На Покрову в Україні очікуються дощі, місцями грози і туман. Але в деяких регіонах буде сухо 21:00 Карта
Затримання в центрі Києва. Фото: Управління комунікації Національної поліції України
Спецназ в центрі Києва затримував грабіжників зі стріляниною та гонитвою 20:50
У Харкові вирішили розпочати опалювальний сезон 15 жовтня 20:41
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ 13:15 Документ
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
МВФ поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok