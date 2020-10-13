Спецназ в центрі Києва затримував грабіжників зі стріляниною та гонитвою

Спецоперація із затримання іноземних грабіжників, яких вдалося зупинити тільки зі стріляниною та гонитвою, стала однією з причин пробок в центрі Києва .

Про це розповіла пресслужба управління Національної поліції України.

У затриманні, яке пройшло на Хрещатику, брали участь співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції й оперативники поліції Києва із залученням бійців корду.

У повідомленні говориться, що зловмисники спробували сховатися, протаранивши чотири автомобілі киян. Спецпризначенцям довелося стріляти з табельної зброї. При цьому бійці ні в кого не потрапили, але зловмисників затримали.

Фігурантами виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони сьогодні на вулиці Лесі Українки відібрали сумку з грошима.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.

Затримання в центрі Києва. Фото: Управління комунікації Національної поліції України

Машина грабіжників протаранила ще чотири. Фото: Управління комунікації Національної поліції України

Рух на Хрещатику перекрито. Фото: Управління комунікації Національної поліції України

Кадри погоні та затримання очевидці виклали в соціальні мережі.

Як повідомляли Українські Новини, неподалік від станції метро Лук'янівська в Києві зупинився рух трамваїв на вулиці Глибочицькій через ДТП.

Крім того, 2 людини загинули в результаті ДТ за участю автомобіля заступника військового прокурора Західного регіону Сергія Коцюби в Хмельницькій області.

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