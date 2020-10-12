2 людини загинули в ДТП за участю заступника військового прокурора Західного регіону Коцюби в Хмельницькій області

Тоді як раніше повідомлялося, що біля Байкового кладовища в Києві автомобіль влетів у намети з квітами і вінками, 2 людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля заступника військового прокурора Західного регіону Сергія Коцюби в Хмельницькій області. Про це Українським Новинам повідомило джерело в судових органах. ДТП сталася 12 жовтня о 19:40 на автодорозі біля села Гелетенци Хмельницького району Хмельницької області. Коцюба, керуючи автомобілем Toyota, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen. В результаті ДТП водій і пасажир автомобіля Volkswagen загинули. Згідно з поясненнями прокурора, він їхав по своїй смузі. Причини ДТП встановлює слідство. За попередніми даними, алкоголю в крові прокурора не виявлено. Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за цим фактом.