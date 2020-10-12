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12 жовтня 2020, понеділок, 22:16 6
Події 2020-10-12T22:45:01+03:00
Українські Новини
2 людини загинули в ДТП за участю заступника військового прокурора Західного регіону Коцюби в Хмельницькій обл

2 людини загинули в ДТП за участю заступника військового прокурора Західного регіону Коцюби в Хмельницькій області

Александр Савич
ДТП, смертельна ДТП, військова прокуратура, Сергій Коцюба
у результаті ДТП за участю Сергія Коцюби загинули 2 людини
у результаті ДТП за участю Сергія Коцюби загинули 2 людини

Тоді як раніше повідомлялося, що біля Байкового кладовища в Києві автомобіль влетів у намети з квітами і вінками, 2 людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля заступника військового прокурора Західного регіону Сергія Коцюби в Хмельницькій області.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в судових органах.

ДТП сталася 12 жовтня о 19:40 на автодорозі біля села Гелетенци Хмельницького району Хмельницької області.

Коцюба, керуючи автомобілем Toyota, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen.

В результаті ДТП водій і пасажир автомобіля Volkswagen загинули.

Згідно з поясненнями прокурора, він їхав по своїй смузі.

Причини ДТП встановлює слідство.

За попередніми даними, алкоголю в крові прокурора не виявлено.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за цим фактом.

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