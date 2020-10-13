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13 жовтня 2020, вівторок, 09:01 6 Карта
Суспільство 2020-10-13T09:45:02+03:00
Українські Новини
У вівторок вранці Київ "почервонів" від масштабних заторів: карта найбільш завантажених доріг

У вівторок вранці Київ "почервонів" від масштабних заторів: карта найбільш завантажених доріг

Ольга Фандорина
Київ, ситуація на дорогах, Затори в Києві, Затори на дорогах
Затор
Затор

Перед загальнонаціональним вихідним на День Захисника України, у вівторок, 13 жовтня Київ заполонили масштабні затори, які охопили всі райони столиці та передмістя. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Практично всі основні магістралі Києва— в заторах. Зокрема, проспект Любомира Гузара, а також вулиці Гарматна, Миколи Голего і Польова.

Також паралізовано рух і по проспекту Валерія Лобановського. Крім того, масштабні затори спостерігаються і на проспекті Перемоги — від станції метро "Політехнічний інститут" до "Житомирської".

Між станціями метро "Сирець" і "Дорогожичі" по вулиці Щусєва також ускладнено рух транспорту.

Пробки на Правом берегу Киева. Фото: Google mapsЗатори на правому березі Киеєа. Карта: Google maps

Затори скували також Велику Васильківську і Короленківську.

Також зупинилося в заторах в столиці і Набережне шосе, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Степана Бандери.

Пробки на Правом берегу Киева. Фото: Google mapsЗатори на правому берзі Києва. Карта: Google maps

У пробках застрягли і автомобілі на мосту Патона, в районі станцій "Лівобережна", "Гідропарк", "Осокорки", "Позняки", "Славутич". Зазначимо, що вулиця Братиславська також потрапила в список найбільш завантажених в ранок середи.

Голосіївський проспект також паралізований заторами.

Пробки на лівому березі Києва. Фото: Google mapsЗатори на лівому березі Києва. Фото: Google maps

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір  побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2021 році.

Крім того, Київ  піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів  всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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