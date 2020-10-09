МАУ спільно з туроператором планує запустити рейси на Мальдіви на період зимової навігації

Спільно з туристичним оператором компанією KOMPAS Touroperator (ТОВ "Компас Україна", Київ) авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", яка планує відновити польоти в Нью-Йорк не раніше весни 2021, має намір запустити прямі чартерні рейси на Мальдіви на період зимової навігації.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" рада повідомити про початок чартерної програми на Мальдіви разом з туристичним оператором "KOMPAS Touroperator", - сказано в ньому.

Відзначається, що рейси будуть здійснюватися з 26 грудня 2020 до 28 січня 2021 року.

Польоти будуть виконуватися на далекомагістральних літаках Boeing 767 - 300 з Києва.

Для придбання туру необхідно звернутися до туроператора.

Згідно з Єдиним держреєстром юросіб та фізосіб-підприємців, ТОВ "Компас Україна" зареєстровано у квітні 2019 року, його засновником є ​​ТОВ Touroperator KOMPAS (Казахстан).

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", яка скоротила 900 співробітників в період карантину, очікує збитків у розмірі 60 млн доларів за підсумками 2020 року.

Крім того, МАУ розповіла, що у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень та неможливістю вести повноцінну діяльність була змушена скоротити 900 своїх співробітників.

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