В аеропорту Львова через туман не зміг сісти літак, що летів з Києва

У Львові пасажирський літак не зміг приземлитися через туман, як це напередодні сталося в аеропорту Харкова

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міжнародного аеропорту "Львів" в Facebook .

"У зв'язку зі складними метеоумовами аеродрому Львів станом на 11:30 літак авіакомпанії Wind Rose, що здійснював рейс WRC161 Бориспіль-Львів, не зміг здійснити посадку і повернувся до Борисполя", - йдеться в повідомленні.

Під час польоту на борту перебувало 22 людини.

Через негоду ранкові та вечірні рейси довелося об'єднати.

Як повідомляли Українські Новини, в період з 10 по 18 жовтня буде спостерігатися перевищення температурної норми, в Україні все ще "метеоліто". Проте в деяких регіонах можливі невеликі заморозки, а в Карпатах - сніг.

Раніше повідомлялося, що перша половина жовтня за прогнозом погоди буде такою ж теплою, як і кінець вересня.

Крім того, кияни опублікували в соціальних мережах приголомшливі фотографії нічного туману. У Києві вночі та вранці спостерігався щільний туман, видимість становила 200-500 метрів.

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