Из-за тумана в Харькове не смог приземлиться самолет

В Харькове из-за тумана не смог приземлиться рейс из турецкого города Анталия. Об этом сообщает местный новостной Telegram-

"Из-за тумана над Харьковом кружит борт из Анталии. По всей видимости мешает посадке сильный туман", - говорится в сообщении, опубликованном после полуночи.

Как показывают данные сайта Flightradar, самолет Azur Air Ukraine (QU5112/UTN5112) сделал несколько кругов над зоной посадки.

Позже стало известно, что данный борт принял аэропорт "Борисполь".

Как сообщали Українські Новини, настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы будет наблюдаться и в период с 10 по 18 октября. Лишь в некоторых регионах возможны небольшие заморозки, а в Карпатах – снег. Однако днем в ряде областей воздух может прогреваться до +23 градусов.

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

Тем временем 12 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

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