Приголомшливі фото нічного туману від жителів Києва заповнили соцмережі

Кияни опублікували в соціальних мережах приголомшливі фотографії нічного туману. У Києві вночі та вранці спостерігався щільний туман, видимість становила 200-500 метрів.

Гідрометцентр рекомендує водіям під час туману знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції, при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію, а також уникати різких маневрів на дорозі.

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Як повідомляли Українські Новини, ніч на четвер, 8 жовтня, в Києві відзначилася не тільки сильним туманом, який різко опустився на місто, а й, як і попередня, виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Вперше з 1881 року температура не опустилася нижче 15,1 градуса тепла

Також вчора через сильну негоду, дощ і вітер в Києві сталося 137 ДТП.

Крім того, 7 жовтня в Києві випала рекордна кількість опадів - 39 мм, що на 11 мм більше ніж у 1905 році.

У середу в більшість областей України прийшли дощі і сильний вітер. Так, через грозу в Києві без світла залишився мікрорайон Відрадний, що в Солом'янському районі.

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