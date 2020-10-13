підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У Раді вважають, що імпорт електроенергії в Україну унеможливлював цінову змову виробників
13 жовтня 2020, вівторок, 18:01 135
Економіка 2020-10-13T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Раді вважають, що імпорт електроенергії в Україну унеможливлював цінову змову виробників

У Раді вважають, що імпорт електроенергії в Україну унеможливлював цінову змову виробників

Ірина Дорофейчук
Андрій Герус, ДТЕК, Слуга народу, Енергоатом, Імпорт електроенергії, Енергетичний комітет Ради
Андрій Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus
Андрій Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus

Голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства (ЖКГ) Андрій Герус вважає, що імпорт електричної енергії в Україні унеможливлював цінову змову великих вітчизняних виробників, таких як ДТЕК та "Енергоатом", що контролюють близько 80% ринку.

Таку думку народний депутат висловив в інтерв'ю інтернет-виданню Ліга.Бізнес.

"Зараз імпорт електроенергії, який міг би створити конкуренцію на ринку, закритий. В цьому плані я споживачів розумію - вони позбавлені права вибору та це неправильно. Той імпорт електроенергії (з Росії та Білорусі), який був - він не загрожував нашій енергетичній безпеці. Імпортувалося всього 1-2% від нашого споживання. Це дуже мало, але він створював конкуренцію та унеможливлював цінову змову", - сказав Герус.

При цьому голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ підкреслив, що запуск імпорту електроенергії з Росії абсолютно не пов'язаний з його правкою. "Моя правка була розрахована під імпорт з Білорусі, щоб згладжувати ціну та створювати на ринку конкуренцію", - зазначив нардеп.

Голова енергетичного комітету також нагадав, що перші комерційні поставки електроенергії з Білорусі почалися не в жовтні.

"Це сталося в липні, коли запустився оптовий ринок. Найбільшим імпортером електроенергії тоді був ДТЕК (Д.Трейдінг). Він постачав ресурс на РДН і контролював таким чином енергоринок. Прийнятий у 2017 році закон про ринок електроенергії дозволяв імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі з липня 2019 року. Але лише на РДН", - констатував Герус.

Відповідаючи на питання, чи демпінгували Росія та Білорусь при поставках електроенергії в Україні, нардеп повідомив: "Наскільки я знаю, це неправда. Ціна на російську та білоруську електроенергію визначалася на аукціоні: хто пропонував ціну більше - той і купував. Звичайно, були випадки, коли трейдери у них купували електроенергію по 50 доларів за 1 МВт, а тут продавали по 52 долари. Але бувало навпаки, коли купували по 50 доларів, а продавали - по 45 доларів. Так в грудні відбулося з компанією "Юнайтед Енерджі", після чого вона перестала імпортувати. У будь-якому випадку, надприбутків від імпорту електроенергії не було, та якихось поблажок від Росії та Білорусі - теж".

Більше новин про: Андрій Герус ДТЕК Слуга народу Енергоатом Імпорт електроенергії Енергетичний комітет Ради

"Енергоатом" продав 1 ГВт електроенергії собі в зб...
СБУ почала займатися кіосками в Києві, "це закінчи...
Київобленерго перейменували в "ДТЕК Київські регіо...
"Енергоатом" спростовує інформацію про викид радіа...
В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця 2020 року. Що зміниться
Кабмін заборонив роботу ресторанів з 22:00 до 7:00
Новини
Олександр Ярославський розповів, що буде з Харківським авіазаводом та "Електроважмашем" 19:47
За добу Київ перевів на "дистанційку" ще 74 класи 19:41
Затори в Києві. Фото: Google Maps
У передсвятковий вівторок Київ паралізували гігантські затори. Список і карта найбільш завантажених вулиць 19:13
МАУ анонсувала рейси на зимовий сезон: які країни зможуть відвідати українці 18:51
Кабмін змінив критерії адаптивного карантину 18:43
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ 13:15 Документ
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
МВФ поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok