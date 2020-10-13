У Раді вважають, що імпорт електроенергії в Україну унеможливлював цінову змову виробників

Голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства (ЖКГ) Андрій Герус вважає, що імпорт електричної енергії в Україні унеможливлював цінову змову великих вітчизняних виробників, таких як ДТЕК та "Енергоатом", що контролюють близько 80% ринку.

Таку думку народний депутат висловив в інтерв'ю інтернет-виданню Ліга.Бізнес.

"Зараз імпорт електроенергії, який міг би створити конкуренцію на ринку, закритий. В цьому плані я споживачів розумію - вони позбавлені права вибору та це неправильно. Той імпорт електроенергії (з Росії та Білорусі), який був - він не загрожував нашій енергетичній безпеці. Імпортувалося всього 1-2% від нашого споживання. Це дуже мало, але він створював конкуренцію та унеможливлював цінову змову", - сказав Герус.

При цьому голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ підкреслив, що запуск імпорту електроенергії з Росії абсолютно не пов'язаний з його правкою. "Моя правка була розрахована під імпорт з Білорусі, щоб згладжувати ціну та створювати на ринку конкуренцію", - зазначив нардеп.

Голова енергетичного комітету також нагадав, що перші комерційні поставки електроенергії з Білорусі почалися не в жовтні.

"Це сталося в липні, коли запустився оптовий ринок. Найбільшим імпортером електроенергії тоді був ДТЕК (Д.Трейдінг). Він постачав ресурс на РДН і контролював таким чином енергоринок. Прийнятий у 2017 році закон про ринок електроенергії дозволяв імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі з липня 2019 року. Але лише на РДН", - констатував Герус.

Відповідаючи на питання, чи демпінгували Росія та Білорусь при поставках електроенергії в Україні, нардеп повідомив: "Наскільки я знаю, це неправда. Ціна на російську та білоруську електроенергію визначалася на аукціоні: хто пропонував ціну більше - той і купував. Звичайно, були випадки, коли трейдери у них купували електроенергію по 50 доларів за 1 МВт, а тут продавали по 52 долари. Але бувало навпаки, коли купували по 50 доларів, а продавали - по 45 доларів. Так в грудні відбулося з компанією "Юнайтед Енерджі", після чого вона перестала імпортувати. У будь-якому випадку, надприбутків від імпорту електроенергії не було, та якихось поблажок від Росії та Білорусі - теж".

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