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12 жовтня 2020, понеділок, 17:32 144
Силові структури 2020-10-12T19:00:04+03:00
Українські Новини
СБУ почала займатися кіосками в Києві, "це закінчиться кришуванням", – Дубінський

СБУ почала займатися кіосками в Києві, "це закінчиться кришуванням", – Дубінський

Тетяна Зотова
СБУ, Київрада, Слуга народу, Олександр Дубінський, Торговельні кіоски
Олександр Дубінський. Фото: Українські Новини
Олександр Дубінський. Фото: Українські Новини

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що Служба безпеки України вимагає надання Київською міською радою документів на торгові кіоски, що встановлені на зупинках громадського транспорту в Києві.

Про це народний депутат повідомив на своєму Telegram-каналі.

"У СБУ в рамках якоїсь справи вирішили розібратися із законністю встановлення кіосків в Києві. Мабуть, ці кіоски дуже небезпечні для державності. На митниці порядок, можна вже зайнятися й кіосками", - зіронізував Дубінський.

Нардеп опублікував лист за підписом першого заступника Головного управління СБУ в Києві та Київській області Євгена Айдемского, що був надісланий до Київради.

СБУ вимагає надання документів про затвердження Порядку проведення інвестиційного конкурсу, складу комісії за 2007 рік, та документів усіх учасників конкурсів на установку кіосків на зупинках громадського транспорту за 2016 рік, документів про участь в конкурсах, бухгалтерських документів, кошторисів, банківських виписок, договорів та інших документів. Лист був направлено до Київради 8 жовтня 2020 року.

"Закінчується це все кришуванням ларьків. Ларькова економіка. Що тут вигадувати", - написав Дубинський.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Президент України Володимир Зеленський публічно вказав на необхідність позбавлення Служби безпеки України повноважень розслідувати економічні та корупційні злочини.

Рада працює над законопроектом про створення Бюро економічної безпеки та позбавленням СБУ права розслідування злочинів у сфері економіки. Законопроект №3087-Д скоро буде винесено на 2-е читання в Раду.

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