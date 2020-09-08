Київобленерго перейменували в "ДТЕК Київські регіональні електромережі"

Енергопостачальна компанія "Київобленерго" змінила назву на приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Про це йдеться в повідомленні енергохолдингу ДТЕК, передають Українські Новини.

"Київобленерго" було змінено на "ДТЕК Київські регіональні електромережі". Перейменування компанії - це частина плану ДТЕК із трансформації "Київобленерго" в сучасну сервісну компанію", - йдеться в ньому.

Зазначається, що "ДТЕК Київські регіональні електромережі" і надалі буде виконувати функції оператора системи розподілу електроенергії (ОСР), серед яких: забезпечення населення якісним і надійним електропостачанням; управління системою розподілу (розподільними пунктами, трансформаторними підстанціями, лініями електропередачі); приєднання об'єктів споживачів до мереж; ремонт електричних ліній і підстанцій; установлення лічильників електроенергії та фіксування їх показань; обслуговування клієнтів з питань, пов'язаних з електропостачанням.

Утравні 2019 року ДТЕК завершив операцію з придбання 68,2949% акцій енергопостачальних компаній "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго".

ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management.

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову.

Як повідомляли Українські Новини, в травні 2019 року ДТЕК закрив угоди із купівлі "Одесаобленерго" і "Київобленерго" .

Також експерт вважає, що купівля ДТЕК двох обленерго не призведе до підвищення тарифів .

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