"Енергоатом" продав 1 ГВт електроенергії собі в збитки, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявляє, що національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" продала 1 тис. МВт електроенергії за 1 120 гривень/МВт-год, що на 25,3% нижче ринкової ціни (1 500 гривень/МВт-год).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні "Енергоатом" провів аукціон на продаж 1000 МВт електроенергії на жовтень-листопад. Продано цей обсяг був за дуже низькою ціною 1 120 гривень/МВт-год. ​​Водночасчас на ринку на добу вперед така ціна становить близько 1 500 гривень/МВт-год, тобто майже на 35% більше", - написав Герус.

Він підкреслив, що така низька ціна - це не наслідок конкурентного аукціону, а саме обмеження конкуренції пыд час проведення аукціону.

"Компанія укрупнила лот до 1 тис. МВт, таким чином цей аукціон був заточений під супервеликих покупців, отже покупців було мало, а ціна утворилася низька. Оскільки такі фокуси вже не вперше, то це вже певна системність", - зазначив Герус.

Також він додав, що якби "Енергоатом" виставив на продаж лоти по 50 МВт, то на аукціони прийшли б десятки підприємств, а ціна була б набагато вищою.

Також Герус підкреслив, що цей продаж електроенергії призвів до втрати 300-400 млн гривень доходу.

"А це вже не перший такий аукціон. У сьогоднішніх умовах "Енергоатому" це межує з мародерством. Як ви будете дивиться в очі своїм колективам, що у вас немає коштів на зарплату? Або що не можете заплатити підрядникам за устаткування і виконані роботи?" - підсумував Герус.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус заявляв, що пропоноване депутатами методика RAB-регулювання призвела б до зростання цін на електроенергію.

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