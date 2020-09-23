"Енергоатом" спростовує інформацію про викид радіації на РАЕС і пов'язує її з хакерською атакою

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" пов'язує поширення інформації про викид радіації на Рівненській атомній електростанції (РАЕС, Вараш, Рівненська область) з хакерською атакою на сайт міської ради Вараша.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі компанії.

"Ніякого викиду радіації не було, це результат хакерської атаки на сайт міської ради Вараша", - сказали в компанії.

У свою чергу, на сайті РАЕС зазначається, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Крім того, радіаційний, протипожежний і екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювалися і перебувають у межах чинних норм.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що на енергоблоці №3 РАЕС сталося короткочасне знеструмлення станції, що призвело до викиду радіації.

Як повідомляли Українські Новини, "Енергоатом" до кінця року затвердить проєкт будівництва енергоблоків №3 і №4 ХАЕС .

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