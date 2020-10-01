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01 жовтня 2020, четвер, 14:01 6
Економіка 2020-10-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України з 4,5% до 5,5% у 2020

ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України з 4,5% до 5,5% у 2020

Анна Рудык
ЄБРР, ВВП України, Падіння ВВП
ВВП. Фото: pixabay.com
ВВП. Фото: pixabay.com

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння ВВП України з 4,5% до 5,5% в 2020 році, тоді як Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину,

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передають Українські Новини.

Зазначається, що ризики зниження української економіки залишаються значними, відбиваючи невпевненість щодо майбутнього соціального дистанціювання, а також виконання зобов'язань із проведення політичних і структурних реформ в надзвичайно складний час.

Наприкінці наступного року, як прогнозують в ЄБРР, реальний ВВП України буде все ще на 1,6% менше докоронакризового рівня, а повернутися до нього економіка України зможе тільки в четвертому кварталі 2022 року.

"Незважаючи на складні умови, надійна грошово-кредитна політика країни зберегла макроекономічну стабільність, а нова програма МВФ, узгоджена в розпал пандемії, ще більше стабілізувала очікування і привернула істотне фінансування від офіційного сектору і приватних інвесторів", - зазначив ЄБРР.

Як повідомляли Українські Новини, S&P прогнозує  падіння ВВП України на 6%  у 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD.

Також, за даними НБУ, жорсткий карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки.

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