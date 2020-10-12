У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун

Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати введення додаткових обмежень в країні в разі перевищення 60% заповненості ліжок в лікарнях хворими COVID-19 в той час, як кількість хворих на коронавірус за добу збільшилася на 4 420 до 265 454, кількість померлих від захворювання - на 43 людини до 5 015

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", передають Українські Новини.

"За нашими розрахунками, виходячи з темпів заповнюваності ліжок, і якщо це буде більше ніж 60%, я думаю, що ми будемо приймати і пропонувати не діяти виключно в умовах адаптивного карантину, а приймати рішення про введення додаткових більш жорстких обмежень по всій країні на певний час. Ми не говоримо про повну зупинку країни, важливо знайти баланс... Я не вважаю, що необхідно робити (повний локдаун)... таким шляхом йдуть в тому числі Європейські країни, та ж Франція, а раніше Ізраїль", - сказав він.

За словами Степанова, на сьогодні відведено під лікування хворих на коронавірус близько 37 тис. ліжок, при цьому в лікарнях знаходиться 16,745 тис. хворих на коронавірус або з підозрою на захворювання на коронавірус.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Степанов заявляв, що під прийом хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях може бути підготовлено максимум 52 тис. ліжок.

Тим часом, з 12 жовтня в Україні набирає чинності нове карантинне зонування: кафе, клуби і ресторани будуть закриватися о 22:00 в "червоних" і "помаранчевих" зонах.

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