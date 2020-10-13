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13 жовтня 2020, вівторок, 16:15 6
Економіка 2020-10-13T16:30:01+03:00
Українські Новини
Локалізація забезпечить умови для залучення інвестицій у вітчизняну промисловість, - "АвтоКрАЗ"

Локалізація забезпечить умови для залучення інвестицій у вітчизняну промисловість, - "АвтоКрАЗ"

Александр Дмитриенко
АвтоКрАЗ, машинобудування, локалізація виробництва
Генеральный директор
Генеральный директор "АвтоКрАЗу" Роман Черняк. Фото: прес-служба

Кременчуцький автомобільний завод "АвтоКрАЗ" підтримує законопроєкт №3739 про локалізацію виробництва в державних закупівлях машинобудівної продукції.

Про це повідомляє видання ЦТС з посиланням на лист генерального директора "АвтоКрАЗу" Романа Черняка на адресу глави парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи.

У листі наголошується, що прийняття даного законопроєкту дозволить підвищити рівень ефективності реалізації державної політики у сфері державних закупівель і забезпечить умови для залучення інвестицій у вітчизняну промисловість, локалізацію виробництва і створення нових робочих місць.

Черняк звернув увагу на те, що світова практика визнає ефективність застосування в критичних ситуаціях механізму державних закупівель та підтримки національних виробників для невідкладного вирішення питань зайнятості, наповнення бюджетів, відновлення окремих секторів економіки та регіонів.

При цьому сьогодні Україна несповна використовує потенціал системи державних закупівель як інструменту для залучення інвестицій і розвитку інновацій з метою стимулювання зайнятості та забезпечення технологічної спроможності вітчизняної промисловості.

Крім того, на думку Черняка, окремі приклади публічних закупівель свідчать про надання штучної переваги імпортним товарам і дискримінації вітчизняних виробників. При цьому значна кількість тендерів мають всі ознаки проведення під конкретних переможців, відзначають на "АвтоКрАЗі".

"Наприклад, у вимогах тендерної документації заявляють термін поставки складної технологічної продукції (вантажних автомобілів та спецтехніки) коротше реального виробничого циклу, і під цей термін підпадають тільки постачальники, що мають вже готові автомобілі. Умови оплати з відстрочкою платежу на 30 днів також грають на руку постачальнику , який заздалегідь був готовий до тендеру. Умови поставки (DAP згідно з Інкотермс-2010) відразу надають перевагу імпортній продукції, адже за розмитнення автомобілів заплатить покупець ", - наголошується в документі.

За словами Черняка, практика застосування чинного Закону України "Про державні закупівлі" та включення до оцінки конкурсних пропозицій критерію найбільш економічно вигідної пропозиції в більшості випадків не призводить до вибору найнижчої ціни і економії бюджетних коштів.

"Як результат, маємо ситуацію порушення основного принципу здійснення державних закупівель - максимальної економії, ефективності та пропорційності", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, Крюківський вагонобудівний завод розраховує на створення спільних підприємств зі світовими лідерами з випуску залізничної продукції в рамках проєктів локалізації, що дозволило б підприємству отримати додатковий виробничий досвід.

Керівники і колективи українських вагонобудівних підприємств вимагають негайно прийняти програму розвитку вітчизняного вагонобудування.

Раніше Мінекономрозвитку повідомило про розробку програми кардинального оновлення залізничної галузі країни на найближчі 10 років.

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