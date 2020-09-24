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24 вересня 2020, четвер, 18:23 14
Економіка 2020-09-24T19:30:02+03:00
Українські Новини
Керівники і колективи українських вагонобудівних підприємств вимагають негайно прийняти програму розвитку вітч

Керівники і колективи українських вагонобудівних підприємств вимагають негайно прийняти програму розвитку вітчизняного вагонобудування

Алина Заика

Керівники і колективи підприємств "Крюківський вагонобудівний завод", "Дніпровагонмаш", "Дніпродзержинський сталеливарний завод", "АурумГруп", "ТАС-Логістик", "Перша логістична компанія", "Промвагонтранс" вимагають від уряду негайно прийняти програму розвитку вітчизняного вагонобудування.

Про стало відомо під час прес-конференції, передають Українські Новини.

Її учасники констатували, що, незважаючи на заяви Кабміну і Президента України щодо створення нових робочих місць, за результатами 2020 року, під загрозою повної зупинки опинилися вагонобудівні підприємства і компанії суміжних галузей України, які задіяні у виробництві залізничних вагонів. А це - сотні підприємств. Десятки тисяч працівників ризикують втратити робочі місця.

Але ж сьогодні в галузі вагонобудування працює близько 12 тис. осіб. (з урахуванням працівників в суміжних галузях - близько 60 тис).

За словам в.о. директора зі збуту та маркетингу компанії "Крюківський вагонобудівний завод" Юрія Брусника, в порівнянні з минулим роком, кількість вагонобудівних і вагоноремонтних заводів скоротилася з  12 (2019 рік) до 7 підприємств (січень-серпень 2020 року); при цьому в серпні-вересні реалізацію вантажних вагонів здійснювало лише 5 підприємств.

Обсяги реалізації вантажних вагонів в січні-серпні склали 1579 штук, що в 6,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

У той же час щорічно з Росії імпортується велика кількість списаних вагонів; за 2016-2019 рік з РФ було імпортовано близько 18 тис. вагонів.

"Найгірше, що в той час, коли вагонобудівні заводи зупиняються і починається тотальне безробіття, російські вагони продовжують завозити в Україну! Більш того, дозволяють їм працювати в розукомплектованому стані навіть без справних гальмівних систем!

Нам кажуть все-ринок закритий! Але немає! У нас є факт завезення в Україну в липні 2020 50 вагонів. Незважаючи на всі заборони уряду і Укрзалізниці 50 вагонів були ввезені в режимі тимчасового ввезення і зараз продовжують працювати в Україні! У 2019 року в режимі тимчасового ввезення в Україну було ввезено 3000 зерновозів", - говорить директор "ТАС - Логістик" Володимир Іващенко.

Ці вагони несуть цілий ряд ризиків, в тому числі: підвищується руйнівний вплив на залізничні колії; майже в 3 рази збільшуються витрати на експлуатацію в порівнянні з нормативним вагоном, що призводить до неефективного управління держмайном; втричі збільшується кількість позапланових ремонтів і простоїв парку, збільшується термін обороту вагонів; скорочується конкурентна спроможність перевезень на території України; створюється техногенний ризик для функціонування залізничного сектора України.

"З 2016 року ми вкладали кошти в економіку - купували нові вагони, за якими стоїть  цілий виробничий ланцюжок. Через російські б/у вагонів ми не можемо розвиватися і конкурувати. Увезти старий вагон в три рази дешевше,  тому вони можуть дозволити собі значне зниження ставки. В результаті наш подальший розвиток відкладається на невизначений час", - говорить директор ТОВ "Промвагонтранс" Іван Скиба.

На даний момент представники вагонобудівних компаній пропонують Кабміну власну Програму розвитку вітчизняного вагонобудування.

Крім того, були висунуті вимоги, які передбачають: впровадження повної заборони на ввезення вагонів, термін експлуатації яких закінчився або був продовжений, зі всіх юрисдикцій; заборона проведення процедури нових продовжень терміну експлуатації вагонів (крім дефіцитних моделей) з 1 жовтня 2020 року; посилення техвимог  до експлуатації вагонів з продовженим терміном експлуатації; заборона або часткове обмеження використання іноземних вагонів.

У разі невиконання їхніх вимог і подальшого погіршення ситуації в галузі, учасники прес-конференції не виключають можливості, що трудові колективи підприємств вийдуть під стіни Кабміну та Верховної Ради, щоб їх почуло керівництво країни.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні Кабмін заборонив ввозити вагони резидентів і залізничної адміністрації Росії в Україну.

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